https://ria.ru/20220901/tayvan-1813630763.html

Тайвань сбил неизвестный беспилотник в районе Цзиньмэня

Тайвань сбил неизвестный беспилотник в районе Цзиньмэня - РИА Новости, 01.09.2022

Тайвань сбил неизвестный беспилотник в районе Цзиньмэня

Армия Тайваня сбила неизвестный гражданский беспилотник в районе архипелага Цзиньмэнь. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:21

2022-09-01T09:21

2022-09-01T11:11

в мире

тайвань

китай

фуцзянь

нэнси пелоси

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Армия Тайваня сбила неизвестный гражданский беспилотник в районе архипелага Цзиньмэнь."Сегодня, 1 сентября, в 12:30 (07:30 мск) был обнаружен неопознанный гражданский беспилотник для аэрофотосъемки, вошедший в воздушное пространство над закрытой акваторией острова Шию", — говорится в заявлении на сайте Минобороны Тайваня.В ведомстве заявили, что продолжат расследование и мониторинг для обеспечения безопасности полосы обороны.Во вторник тайваньские военные впервые открыли огонь по китайским дронам, которые приблизились к островам Цзиньмэнь. До этого Тайбэй ограничивался предупредительными ракетами и радиосообщениями.Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской провинции Фуцзянь. При этом материковый Китай считает острова частью городского округа Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь. Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь, однако после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ВС Тайваня стали фиксировать прилеты к островам китайских беспилотников.Ситуация вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.В конце минувшей недели после сообщений о приезде на Тайвань уже четвертой за месяц американской делегации Китай объявил о возобновлении военных маневров в воздушном и морском пространстве острова.

https://ria.ru/20220831/tayvan-1813492439.html

https://ria.ru/20220831/tayvan-1813524537.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, фуцзянь, нэнси пелоси