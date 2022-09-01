https://ria.ru/20220901/tayvan-1813630763.html
Тайвань сбил неизвестный беспилотник в районе Цзиньмэня
Тайвань сбил неизвестный беспилотник в районе Цзиньмэня - РИА Новости, 01.09.2022
Тайвань сбил неизвестный беспилотник в районе Цзиньмэня
Армия Тайваня сбила неизвестный гражданский беспилотник в районе архипелага Цзиньмэнь. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:21
2022-09-01T09:21
2022-09-01T11:11
в мире
тайвань
китай
фуцзянь
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805237665_0:0:2002:1127_1920x0_80_0_0_6979baab8ebfbf877f11732e907ae6c9.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Армия Тайваня сбила неизвестный гражданский беспилотник в районе архипелага Цзиньмэнь."Сегодня, 1 сентября, в 12:30 (07:30 мск) был обнаружен неопознанный гражданский беспилотник для аэрофотосъемки, вошедший в воздушное пространство над закрытой акваторией острова Шию", — говорится в заявлении на сайте Минобороны Тайваня.В ведомстве заявили, что продолжат расследование и мониторинг для обеспечения безопасности полосы обороны.Во вторник тайваньские военные впервые открыли огонь по китайским дронам, которые приблизились к островам Цзиньмэнь. До этого Тайбэй ограничивался предупредительными ракетами и радиосообщениями.Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской провинции Фуцзянь. При этом материковый Китай считает острова частью городского округа Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь. Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь, однако после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ВС Тайваня стали фиксировать прилеты к островам китайских беспилотников.Ситуация вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов Тайваня, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.В конце минувшей недели после сообщений о приезде на Тайвань уже четвертой за месяц американской делегации Китай объявил о возобновлении военных маневров в воздушном и морском пространстве острова.
https://ria.ru/20220831/tayvan-1813492439.html
https://ria.ru/20220831/tayvan-1813524537.html
тайвань
китай
фуцзянь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805237665_222:0:2002:1335_1920x0_80_0_0_1ffbadc3f8ac0fba88c3dcbf8757dea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, фуцзянь, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, Фуцзянь, Нэнси Пелоси
09:21 01.09.2022 (обновлено: 11:11 01.09.2022)
Тайвань сбил неизвестный беспилотник в районе Цзиньмэня
В Минобороны Тайваня заявили, что в районе Цзиньмэня был сбит неизвестный беспилотник
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Армия Тайваня сбила неизвестный гражданский беспилотник в районе архипелага Цзиньмэнь.
"Сегодня, 1 сентября, в 12:30 (07:30 мск) был обнаружен неопознанный гражданский беспилотник для аэрофотосъемки, вошедший в воздушное пространство над закрытой акваторией острова Шию", — говорится в заявлении на сайте Минобороны Тайваня.
В ведомстве заявили, что продолжат расследование и мониторинг для обеспечения безопасности полосы обороны.
Во вторник тайваньские военные впервые открыли огонь по китайским дронам, которые приблизились к островам Цзиньмэнь. До этого Тайбэй ограничивался предупредительными ракетами и радиосообщениями.
Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской провинции Фуцзянь
. При этом материковый Китай
считает острова частью городского округа Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь. Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь, однако после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
ВС Тайваня стали фиксировать прилеты к островам китайских беспилотников.
Ситуация вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
. В ответ на эту поездку Пекин
начал масштабные военные учения у берегов Тайваня
, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон
и Тайбэй
.
КНР
не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
В конце минувшей недели после сообщений о приезде на Тайвань уже четвертой за месяц американской делегации Китай объявил о возобновлении военных маневров в воздушном и морском пространстве острова.