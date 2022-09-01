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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.09.2022

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра

Украинские войска ранним утром выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T05:32

2022-09-01T05:32

2022-09-01T06:13

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска ранним утром выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), украина, сша, нато