https://ria.ru/20220901/spetsoperatsiya-1813683646.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.09.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.09.2022 - РИА Новости, 01.09.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.09.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:17

2022-09-01T16:17

2022-09-01T16:17

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 сентября 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Российская армия нанесла удар по украинским войскам на Харьковском направлении, потери противника составили более 50 человек, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Сорваны попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы четыре пункта управления, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, огневой взвод американских гаубиц М777. Поражены 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144 районах. Средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников, перехватили баллистическую ракету "Точка-У", а также 48 снарядов реактивных систем залпового огня.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 280 самолетов, 151 вертолет, 1852 беспилотника, 371 зенитный ракетный комплекс, 822 реактивные системы залпового огня, 4663 танка и других бронемашин, 3363 орудия полевой артиллерии и 5192 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика