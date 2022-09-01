https://ria.ru/20220901/sotrudnichestvo-1813860680.html

Калужская область и Белоруссия расширят сотрудничество

Калужская область и Белоруссия расширят сотрудничество - РИА Новости, 01.09.2022

Калужская область и Белоруссия расширят сотрудничество

Калужская область и Белоруссия намерены расширять сотрудничество, в частности, в сфере ЖКХ, переработки твёрдых коммунальных отходов, водоснабжения и... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T21:18

2022-09-01T21:18

2022-09-01T21:18

калужская область

экономика

владислав шапша

снг

калужская область

белоруссия

россия

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КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. Калужская область и Белоруссия намерены расширять сотрудничество, в частности, в сфере ЖКХ, переработки твёрдых коммунальных отходов, водоснабжения и водоотведения, сообщает правительство Калужской области.В четверг в Калужской области состоялась рабочая встреча губернатора региона Владислава Шапши и чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого. Ключевой темой встречи стали перспективы сотрудничества Калужской области и республики.Приветствуя белорусских партнеров, Владислав Шапша напомнил, что началом отсчёта для многих совместных проектов стало подписанное восемь лет назад между правительством Калужской области и Белоруссией соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве."У нас уже есть хорошие примеры взаимодействия в машиностроении, агропромышленном комплексе, сфере информационных технологий, в образовании и науке, в области культуры и туризма", - сказал Шапша.Губернатор обратил внимание на работу белорусских строителей, которые построили в Калужской области более 30 многоквартирных домов, несколько детских садов и школ. Такие проекты, по его словам, будут продолжаться. Владислав Шапша также отметил рост взаимного товарооборота. В этом году темпы его роста составили 25%."У нас есть все возможности, чтобы наша интеграция и совместная работа набирали обороты, создавались новые логистические цепочки, появлялись новые возможности. Поэтому мы рассчитываем на то, что наша встреча даст новый импульс новым совместным проектам", - подчеркнул руководитель области.По словам Крутого, сотрудничество республики с Калужской областью уже перешагнуло среднестатистическую планку товарооборота с другими российскими субъектами. В числе перспективных направлений дальнейшего взаимодействия он назвал проекты в сфере управления городским хозяйством, ЖКХ, переработки твёрдых коммунальных отходов, водоснабжения и водоотведения.Посол высоко оценил опыт Калужской области в развитии особых экономических зон и технопарков. "Мы хотели бы, чтобы этот опыт был тиражирован и в нашей республике", - отметил он.По данным правительства Калужской области, в 2021 году внешнеторговый оборот Калужской области с Белоруссией составил 175,3 миллиона долларов, увеличившись на 17,3% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Доля внешнеторгового оборота с Белоруссией за первое полугодие 2022 года составила 2,9% от общего внешнеторгового товарооборота Калужской области, а также 30,7% от внешнеторгового товарооборота Калужской области со странами СНГ. Калужская область и Белоруссия развивают сотрудничество в сфере строительства, промышленности, сельского хозяйства, туризма.

https://ria.ru/20220901/shkola-1813849322.html

https://ria.ru/20220823/kaluga-1811222139.html

https://ria.ru/20220825/kaluga-1812122599.html

https://ria.ru/20220826/kaluga-1812445092.html

калужская область

белоруссия

россия

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экономика, владислав шапша, снг, калужская область, белоруссия, россия