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Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса - РИА Новости, 01.09.2022
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Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса
Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса - РИА Новости, 01.09.2022
Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в 90-е годы прошлого века, в начале своего президентства, отказался от предложенных американским... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:21
2022-09-01T13:21
в мире
александр лукашенко
белоруссия
джордж сорос
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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в 90-е годы прошлого века, в начале своего президентства, отказался от предложенных американским миллиардером Джорджем Соросом денег, направленных на проекты по формированию в сознании граждан псевдоисторической правды."Сорос первый ко мне приехал, деньги привез на "историческую правду", на учебники и так далее. Я ему честно и искренне сказал: вы больше к нам не приезжайте. Я не буду проводить эту политику", - сказал Лукашенко в ходе открытого урока для школьников."Вот тогда я и стал "тоталитарным диктатором", ненавистным, и наша страна в том числе. За что? За то, что мы хотели сами писать свои учебники, сами выстраивать свою жизнь, быть суверенными и независимыми. А посмотрите, что произошло с Прибалтикой и Украиной", - добавил белорусский лидер.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, джордж сорос
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Джордж Сорос
13:21 01.09.2022
 
Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса

Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса на формирование "исторической правды"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в 90-е годы прошлого века, в начале своего президентства, отказался от предложенных американским миллиардером Джорджем Соросом денег, направленных на проекты по формированию в сознании граждан псевдоисторической правды.
"Сорос первый ко мне приехал, деньги привез на "историческую правду", на учебники и так далее. Я ему честно и искренне сказал: вы больше к нам не приезжайте. Я не буду проводить эту политику", - сказал Лукашенко в ходе открытого урока для школьников.
"Вот тогда я и стал "тоталитарным диктатором", ненавистным, и наша страна в том числе. За что? За то, что мы хотели сами писать свои учебники, сами выстраивать свою жизнь, быть суверенными и независимыми. А посмотрите, что произошло с Прибалтикой и Украиной", - добавил белорусский лидер.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время открытого урока Историческая память - дорога в будущее - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 12:58
Лукашенко показал школьникам первый белорусский компьютер
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияДжордж Сорос
 
 
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