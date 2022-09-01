https://ria.ru/20220901/soros-1813706738.html
Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса
Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса - РИА Новости, 01.09.2022
Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в 90-е годы прошлого века, в начале своего президентства, отказался от предложенных американским... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:21
2022-09-01T13:21
2022-09-01T13:21
в мире
александр лукашенко
белоруссия
джордж сорос
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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в 90-е годы прошлого века, в начале своего президентства, отказался от предложенных американским миллиардером Джорджем Соросом денег, направленных на проекты по формированию в сознании граждан псевдоисторической правды."Сорос первый ко мне приехал, деньги привез на "историческую правду", на учебники и так далее. Я ему честно и искренне сказал: вы больше к нам не приезжайте. Я не буду проводить эту политику", - сказал Лукашенко в ходе открытого урока для школьников."Вот тогда я и стал "тоталитарным диктатором", ненавистным, и наша страна в том числе. За что? За то, что мы хотели сами писать свои учебники, сами выстраивать свою жизнь, быть суверенными и независимыми. А посмотрите, что произошло с Прибалтикой и Украиной", - добавил белорусский лидер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, джордж сорос
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Джордж Сорос
Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса
Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса на формирование "исторической правды"