https://ria.ru/20220901/soros-1813706738.html

Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса

Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса - РИА Новости, 01.09.2022

Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в 90-е годы прошлого века, в начале своего президентства, отказался от предложенных американским... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:21

2022-09-01T13:21

2022-09-01T13:21

в мире

александр лукашенко

белоруссия

джордж сорос

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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в 90-е годы прошлого века, в начале своего президентства, отказался от предложенных американским миллиардером Джорджем Соросом денег, направленных на проекты по формированию в сознании граждан псевдоисторической правды."Сорос первый ко мне приехал, деньги привез на "историческую правду", на учебники и так далее. Я ему честно и искренне сказал: вы больше к нам не приезжайте. Я не буду проводить эту политику", - сказал Лукашенко в ходе открытого урока для школьников."Вот тогда я и стал "тоталитарным диктатором", ненавистным, и наша страна в том числе. За что? За то, что мы хотели сами писать свои учебники, сами выстраивать свою жизнь, быть суверенными и независимыми. А посмотрите, что произошло с Прибалтикой и Украиной", - добавил белорусский лидер.

https://ria.ru/20220901/kompyuter-1813697795.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александр лукашенко, белоруссия, джордж сорос