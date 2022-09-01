https://ria.ru/20220901/sluchayno-1813841281.html

На Западе описали "случайный" сценарий начала ядерной войны

На Западе описали "случайный" сценарий начала ядерной войны - РИА Новости, 01.09.2022

На Западе описали "случайный" сценарий начала ядерной войны

Продвинутый искусственный интеллект (ИИ) способен случайно устроить ядерную войну и уничтожить человечество, написал в статье для газеты Washington Post историк РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:25

2022-09-01T19:25

2022-09-01T19:49

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общество

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россия

сергей лавров

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Продвинутый искусственный интеллект (ИИ) способен случайно устроить ядерную войну и уничтожить человечество, написал в статье для газеты Washington Post историк в области глобальных катастроф Эмиль Торрес."Если мы все будем уничтожены ИИ, то почти наверняка это произойдет случайно. <…> Например, мы запрограммируем компьютер установить мир во всем мире, а он взломает правительственные системы и запустит все ядерное оружие на планете, ведь без людей не будет и конфликтов", — рассуждает автор публикации.По мнению Торреса, искусственный интеллект уже научился обыгрывать человека, находя нестандартные пути для решения базовых задач. Мы можем запретить машине причинять вред людям, но ей не составит труда обойти наши ограничения. То же самое касается и отключения "взбунтовавшегося робота": в какой-то момент ИИ поймет, что его "смерть" помешает выполнению поставленной задачи, и сделает все, чтобы это предотвратить.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20220815/teoriya-1809870532.html

https://ria.ru/20210520/veschestvo-1733061341.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, технологии, общество, искусственный интеллект, россия, сергей лавров