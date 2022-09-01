Рейтинг@Mail.ru
В Сирии уничтожили три израильские ракеты, выпущенные по аэродромам - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/siriya-1813866131.html
В Сирии уничтожили три израильские ракеты, выпущенные по аэродромам
В Сирии уничтожили три израильские ракеты, выпущенные по аэродромам - РИА Новости, 01.09.2022
В Сирии уничтожили три израильские ракеты, выпущенные по аэродромам
Силы ПВО Сирии уничтожили три израильские ракеты, выпущенные по аэродромам в Алеппо и Дамаске, сообщил замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T22:07
2022-09-01T22:07
в мире
сирия
алеппо
дамаск (город)
ввс израиля
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150691/68/1506916834_0:81:2501:1487_1920x0_80_0_0_b366984faa5abeb17a67754011ed28e0.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Силы ПВО Сирии уничтожили три израильские ракеты, выпущенные по аэродромам в Алеппо и Дамаске, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.В среду сирийское информационное агентство САНА сообщило, что ВВС Израиля нанесли ракетные удары по международному аэропорту Алеппо. Кроме того, сообщалось, что силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку в небе над Дамаском."Восемь тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары восемью управляемыми ракетами и восемью управляемыми авиабомбами по объектам аэродромов Нейраб (Алеппо) и Дювали (Дамаск). Дежурными силами ПВО Сирийской Арабской Республики уничтожено три ракеты", - сказал Егоров на брифинге.Он добавил, что пять сирийских военных ранены, уничтожен антенный пост сирийского ЗРК С-125 и два склада с военно-техническим имуществом, повреждена недействующая взлетно-посадочная полоса аэродрома Нейраб.
https://ria.ru/20220829/izrail-1812987682.html
сирия
алеппо
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150691/68/1506916834_205:0:2294:1567_1920x0_80_0_0_2a858eae4f254992b55f0abf65715038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, алеппо, дамаск (город), ввс израиля, f-16
В мире, Сирия, Алеппо, Дамаск (город), ВВС Израиля, F-16
22:07 01.09.2022
 
В Сирии уничтожили три израильские ракеты, выпущенные по аэродромам

ПВО Сирии уничтожила три израильские ракеты, выпущенные по аэродромам в Алеппо и Дамаске

© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель F-15 ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Силы ПВО Сирии уничтожили три израильские ракеты, выпущенные по аэродромам в Алеппо и Дамаске, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
В среду сирийское информационное агентство САНА сообщило, что ВВС Израиля нанесли ракетные удары по международному аэропорту Алеппо. Кроме того, сообщалось, что силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку в небе над Дамаском.
"Восемь тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары восемью управляемыми ракетами и восемью управляемыми авиабомбами по объектам аэродромов Нейраб (Алеппо) и Дювали (Дамаск). Дежурными силами ПВО Сирийской Арабской Республики уничтожено три ракеты", - сказал Егоров на брифинге.
Он добавил, что пять сирийских военных ранены, уничтожен антенный пост сирийского ЗРК С-125 и два склада с военно-техническим имуществом, повреждена недействующая взлетно-посадочная полоса аэродрома Нейраб.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 18:37Война в Сирии
Небензя осудил непрекращающиеся авиаудары Израиля по Сирии
 
В миреСирияАлеппоДамаск (город)ВВС ИзраиляF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала