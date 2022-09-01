https://ria.ru/20220901/siriya-1813866131.html

В Сирии уничтожили три израильские ракеты, выпущенные по аэродромам

В Сирии уничтожили три израильские ракеты, выпущенные по аэродромам - РИА Новости, 01.09.2022

В Сирии уничтожили три израильские ракеты, выпущенные по аэродромам

Силы ПВО Сирии уничтожили три израильские ракеты, выпущенные по аэродромам в Алеппо и Дамаске, сообщил замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T22:07

2022-09-01T22:07

2022-09-01T22:07

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ввс израиля

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Силы ПВО Сирии уничтожили три израильские ракеты, выпущенные по аэродромам в Алеппо и Дамаске, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.В среду сирийское информационное агентство САНА сообщило, что ВВС Израиля нанесли ракетные удары по международному аэропорту Алеппо. Кроме того, сообщалось, что силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку в небе над Дамаском."Восемь тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары восемью управляемыми ракетами и восемью управляемыми авиабомбами по объектам аэродромов Нейраб (Алеппо) и Дювали (Дамаск). Дежурными силами ПВО Сирийской Арабской Республики уничтожено три ракеты", - сказал Егоров на брифинге.Он добавил, что пять сирийских военных ранены, уничтожен антенный пост сирийского ЗРК С-125 и два склада с военно-техническим имуществом, повреждена недействующая взлетно-посадочная полоса аэродрома Нейраб.

https://ria.ru/20220829/izrail-1812987682.html

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в мире, сирия, алеппо, дамаск (город), ввс израиля, f-16