https://ria.ru/20220901/shkoly-1813790094.html

На капремонт якутских школ направили свыше 800 миллионов рублей

На капремонт якутских школ направили свыше 800 миллионов рублей - РИА Новости, 01.09.2022

На капремонт якутских школ направили свыше 800 миллионов рублей

Свыше 800 миллионов рублей из федерального бюджета направлено в 2022 году на капитальный ремонт 11 школ Якутска, в следующем году на эти цели выделят свыше 1... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:01

2022-09-01T17:01

2022-09-01T17:01

республика саха (якутия)

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якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Свыше 800 миллионов рублей из федерального бюджета направлено в 2022 году на капитальный ремонт 11 школ Якутска, в следующем году на эти цели выделят свыше 1 миллиарда рублей, сообщил глава города Евгений Григорьев в Telegram.Численность населения в столице Якутии стремительно растет. По словам Григорьева, в новом учебном году первый школьный звонок прозвучал для шести тысяч детей. В прошлом году в первый класс поступили 5600 малышей. Всего в городе обучаются свыше 50 тысяч школьников.Как отметил градоначальник, ситуация с переполненностью школ и детсадов постепенно улучшается. В 2022 году в Якутске построят 15 зданий школ, 6 детских садов. В День знаний торжественно открыли трехэтажное здание нового детсада "Северная сказка", построенного в рамках нацпроекта "Демография"."В этом году ремонт проведен в 23 объектах, в том числе 13 школах и 9 детсадах. 11 школ капитально отремонтированы по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования", инициированной президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, с федеральным финансированием более 800 миллионов рублей. Это рекордные объемы для нашего города, столько мы не ремонтировали никогда. Планы на 2023 год еще выше – будут отремонтированы не менее 13 школ на сумму 1,3 миллиарда рублей. В целом мы в ближайшие годы мы проведем капитальный ремонт во всех школах города, где это требуется", - отметил глава Якутска.По словам Григорьева, также в Якутске совместно с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ вводятся пристрои к зданиям школ. Всего до конца 2024 года по данной программе будут построены и выкуплены 8 новых объектов образования.

https://ria.ru/20220901/shkola-1813781100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, якутск, республика саха (якутия), общество, образование - общество