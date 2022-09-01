На капремонт якутских школ направили свыше 800 миллионов рублей
На капремонт якутских школ направили свыше 800 миллионов рублей из федерального бюджета
Дети в школе. Архивное фото
ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Свыше 800 миллионов рублей из федерального бюджета направлено в 2022 году на капитальный ремонт 11 школ Якутска, в следующем году на эти цели выделят свыше 1 миллиарда рублей, сообщил глава города Евгений Григорьев в Telegram.
Численность населения в столице Якутии стремительно растет. По словам Григорьева, в новом учебном году первый школьный звонок прозвучал для шести тысяч детей. В прошлом году в первый класс поступили 5600 малышей. Всего в городе обучаются свыше 50 тысяч школьников.
Как отметил градоначальник, ситуация с переполненностью школ и детсадов постепенно улучшается. В 2022 году в Якутске построят 15 зданий школ, 6 детских садов. В День знаний торжественно открыли трехэтажное здание нового детсада "Северная сказка", построенного в рамках нацпроекта "Демография".
"В этом году ремонт проведен в 23 объектах, в том числе 13 школах и 9 детсадах. 11 школ капитально отремонтированы по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования", инициированной президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, с федеральным финансированием более 800 миллионов рублей. Это рекордные объемы для нашего города, столько мы не ремонтировали никогда. Планы на 2023 год еще выше – будут отремонтированы не менее 13 школ на сумму 1,3 миллиарда рублей. В целом мы в ближайшие годы мы проведем капитальный ремонт во всех школах города, где это требуется", - отметил глава Якутска.
По словам Григорьева, также в Якутске совместно с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ вводятся пристрои к зданиям школ. Всего до конца 2024 года по данной программе будут построены и выкуплены 8 новых объектов образования.