Рейтинг@Mail.ru
На капремонт якутских школ направили свыше 800 миллионов рублей - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220901/shkoly-1813790094.html
На капремонт якутских школ направили свыше 800 миллионов рублей
На капремонт якутских школ направили свыше 800 миллионов рублей - РИА Новости, 01.09.2022
На капремонт якутских школ направили свыше 800 миллионов рублей
Свыше 800 миллионов рублей из федерального бюджета направлено в 2022 году на капитальный ремонт 11 школ Якутска, в следующем году на эти цели выделят свыше 1... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:01
2022-09-01T17:01
республика саха (якутия)
россия
якутск
республика саха (якутия)
общество
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Свыше 800 миллионов рублей из федерального бюджета направлено в 2022 году на капитальный ремонт 11 школ Якутска, в следующем году на эти цели выделят свыше 1 миллиарда рублей, сообщил глава города Евгений Григорьев в Telegram.Численность населения в столице Якутии стремительно растет. По словам Григорьева, в новом учебном году первый школьный звонок прозвучал для шести тысяч детей. В прошлом году в первый класс поступили 5600 малышей. Всего в городе обучаются свыше 50 тысяч школьников.Как отметил градоначальник, ситуация с переполненностью школ и детсадов постепенно улучшается. В 2022 году в Якутске построят 15 зданий школ, 6 детских садов. В День знаний торжественно открыли трехэтажное здание нового детсада "Северная сказка", построенного в рамках нацпроекта "Демография"."В этом году ремонт проведен в 23 объектах, в том числе 13 школах и 9 детсадах. 11 школ капитально отремонтированы по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования", инициированной президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, с федеральным финансированием более 800 миллионов рублей. Это рекордные объемы для нашего города, столько мы не ремонтировали никогда. Планы на 2023 год еще выше – будут отремонтированы не менее 13 школ на сумму 1,3 миллиарда рублей. В целом мы в ближайшие годы мы проведем капитальный ремонт во всех школах города, где это требуется", - отметил глава Якутска.По словам Григорьева, также в Якутске совместно с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ вводятся пристрои к зданиям школ. Всего до конца 2024 года по данной программе будут построены и выкуплены 8 новых объектов образования.
https://ria.ru/20220901/shkola-1813781100.html
https://ria.ru/20220901/shkola-1813771717.html
россия
якутск
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, якутск, республика саха (якутия), общество, образование - общество
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, Республика Саха (Якутия), Общество, Образование - Общество
17:01 01.09.2022
 
На капремонт якутских школ направили свыше 800 миллионов рублей

На капремонт якутских школ направили свыше 800 миллионов рублей из федерального бюджета

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Свыше 800 миллионов рублей из федерального бюджета направлено в 2022 году на капитальный ремонт 11 школ Якутска, в следующем году на эти цели выделят свыше 1 миллиарда рублей, сообщил глава города Евгений Григорьев в Telegram.
Численность населения в столице Якутии стремительно растет. По словам Григорьева, в новом учебном году первый школьный звонок прозвучал для шести тысяч детей. В прошлом году в первый класс поступили 5600 малышей. Всего в городе обучаются свыше 50 тысяч школьников.
В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
Вчера, 16:46Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
Как отметил градоначальник, ситуация с переполненностью школ и детсадов постепенно улучшается. В 2022 году в Якутске построят 15 зданий школ, 6 детских садов. В День знаний торжественно открыли трехэтажное здание нового детсада "Северная сказка", построенного в рамках нацпроекта "Демография".
"В этом году ремонт проведен в 23 объектах, в том числе 13 школах и 9 детсадах. 11 школ капитально отремонтированы по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования", инициированной президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, с федеральным финансированием более 800 миллионов рублей. Это рекордные объемы для нашего города, столько мы не ремонтировали никогда. Планы на 2023 год еще выше – будут отремонтированы не менее 13 школ на сумму 1,3 миллиарда рублей. В целом мы в ближайшие годы мы проведем капитальный ремонт во всех школах города, где это требуется", - отметил глава Якутска.
По словам Григорьева, также в Якутске совместно с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ вводятся пристрои к зданиям школ. Всего до конца 2024 года по данной программе будут построены и выкуплены 8 новых объектов образования.
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 16:17Нижегородская область
В поселке Новинки в Нижнем Новгороде открыли новую школу
 
Республика Саха (Якутия)РоссияЯкутскРеспублика Саха (Якутия)ОбществоОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала