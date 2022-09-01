10:58 01.09.2022 (обновлено: 11:29 01.09.2022)
Две школы открылись в Кузбассе после капремонта
Две школы открылись в Кузбассе после капремонта по программе "Моя новая школа"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской областиШкола, открытая после капитального ремонта по губернаторской программе "Моя новая школа" в Юрге
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
Школа, открытая после капитального ремонта по губернаторской программе "Моя новая школа" в Юрге
КЕМЕРОВО, 1 сен – РИА Новости. Две школы открылись в Кузбассе после капитального ремонта по губернаторской программе "Моя новая школа", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Новый учебный год в обновленных по губернаторской программе "Моя новая школа" классах начали педагоги и учащиеся юргинской школы №14 и школы поселка Старопестерево Беловского округа. В них не только провели ремонт, но и полностью оснастили современным учебным оборудованием", – говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской областиШкола, открытая после капитального ремонта по губернаторской программе "Моя новая школа" в Юрге
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
Школа, открытая после капитального ремонта по губернаторской программе "Моя новая школа" в Юрге
Уточняется, что в Юрге почти 1300 учеников вернулись в родную школу. Площадь образовательного учреждения — более 5 тысяч квадратных метров. При выполнении проекта капитального ремонта были учтены традиции школы – оснащены классы полиции, действующие в школе несколько лет, сейчас в профильных классах полиции учится 75 ребят. Отдельное помещение подготовили для занятий юнармейцев. Обновился и школьный музей "Боевая слава 303-й Краснознаменной стрелковой дивизии", который был организован более 30 лет назад.
В Старопестеревской школе в классах физики, химии, иностранного языка предусмотрено специальное оборудование, в спортзале появились комфортные раздевалки, душевая, в коридорах — удобные диванчики, информационные экраны, в столовой обновилось оборудование пищеблока. На территории школы размещены футбольное поле, хоккейная коробка, игровой детский комплекс, площадка воркаута. Для школьной команды спасателей создали 100-метровую тренировочную полосу со специальным оборудованием для предпрофессиональной подготовки для будущих пожарных.
"В рамках программы "Моя новая школа" мы создаем во всех территориях Кузбасса каждому школьнику равные условия для обучения и занятий в кружках и секциях дополнительного образования. В обновленных школах создаются разные направления для реализации потенциала: творчество, спорт, наука, профессиональная подготовка. Важно, чтобы ребята получили высокий уровень знаний и компетенций, поступили в вузы и ссузы региона, и в дальнейшем работали во благо родного края", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Отмечается, что работы в рамках программы "Моя новая школа" ведутся под строгим контролем. В обновленных образовательных учреждениях устанавливают систему пожарной безопасности, используют только сертифицированные строительные материалы.
С 2019 года в 29 школах Кузбасса проведен капитальный ремонт. Еще 12 образовательных учреждений ремонтируют сейчас.
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