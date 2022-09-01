https://ria.ru/20220901/shkoly-1813638065.html

Первое сентября в школах Донбасса проходит штатно, заявил Кравцов

Первое сентября в школах Донбасса проходит штатно, заявил Кравцов - РИА Новости, 01.09.2022

Первое сентября в школах Донбасса проходит штатно, заявил Кравцов

День Знаний в школах Донбасса и освобожденных территорий проходит штатно, для учителей и родителей организована горячая линия методической поддержки, заявил... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:06

2022-09-01T10:06

2022-09-01T11:20

донбасс

донецкая народная республика

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. День Знаний в школах Донбасса и освобожденных территорий проходит штатно, для учителей и родителей организована горячая линия методической поддержки, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов журналистам."По имеющейся информации, сегодня в целом штатно идет первое сентября, мы организовали горячую линию методической помощи учителям, родителям территорий Донбасса, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей", - сказал Кравцов.По его словам, учителя вернулись в школы Донбасса, несмотря на запугивание киевским режимом, более 36 тысяч учителей в Донбассе и на освобожденных территориях пришли в школы. В школах проходит первый урок "Моя история", посвященный историческим событиям, корням наших народов, добавил он."Киевский режим не смог помешать открытию школ, как бы они этого не хотели. Для этого обеспечено более семи миллионов российских учебников, где изложена правдивая информация, в том числе об истории наших народов, наших стран", - добавил министр.

https://ria.ru/20220901/znaniya-1813106490.html

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донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

донбасс, донецкая народная республика, общество, сергей кравцов