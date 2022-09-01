https://ria.ru/20220901/shkoly-1813638065.html
Первое сентября в школах Донбасса проходит штатно, заявил Кравцов
Первое сентября в школах Донбасса проходит штатно, заявил Кравцов - РИА Новости, 01.09.2022
Первое сентября в школах Донбасса проходит штатно, заявил Кравцов
День Знаний в школах Донбасса и освобожденных территорий проходит штатно, для учителей и родителей организована горячая линия методической поддержки, заявил... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:06
2022-09-01T10:06
2022-09-01T11:20
донбасс
донецкая народная республика
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. День Знаний в школах Донбасса и освобожденных территорий проходит штатно, для учителей и родителей организована горячая линия методической поддержки, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов журналистам."По имеющейся информации, сегодня в целом штатно идет первое сентября, мы организовали горячую линию методической помощи учителям, родителям территорий Донбасса, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей", - сказал Кравцов.По его словам, учителя вернулись в школы Донбасса, несмотря на запугивание киевским режимом, более 36 тысяч учителей в Донбассе и на освобожденных территориях пришли в школы. В школах проходит первый урок "Моя история", посвященный историческим событиям, корням наших народов, добавил он."Киевский режим не смог помешать открытию школ, как бы они этого не хотели. Для этого обеспечено более семи миллионов российских учебников, где изложена правдивая информация, в том числе об истории наших народов, наших стран", - добавил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, донецкая народная республика, общество, сергей кравцов
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Общество, Сергей Кравцов
10:06 01.09.2022 (обновлено: 11:20 01.09.2022)
Первое сентября в школах Донбасса проходит штатно, заявил Кравцов
Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что День знаний в школах Донбасса проходит штатно
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. День Знаний в школах Донбасса и освобожденных территорий проходит штатно, для учителей и родителей организована горячая линия методической поддержки, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов журналистам.
"По имеющейся информации, сегодня в целом штатно идет первое сентября, мы организовали горячую линию методической помощи учителям, родителям территорий Донбасса
, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей", - сказал Кравцов.
По его словам, учителя вернулись в школы Донбасса, несмотря на запугивание киевским режимом, более 36 тысяч учителей в Донбассе и на освобожденных территориях пришли в школы. В школах проходит первый урок "Моя история", посвященный историческим событиям, корням наших народов, добавил он.
"Киевский режим не смог помешать открытию школ, как бы они этого не хотели. Для этого обеспечено более семи миллионов российских учебников, где изложена правдивая информация, в том числе об истории наших народов, наших стран", - добавил министр.