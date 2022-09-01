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Самарский губернатор поздравил школьников с началом учебного года - РИА Новости, 01.09.2022
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Самарский губернатор поздравил школьников с началом учебного года
Самарский губернатор поздравил школьников с началом учебного года - РИА Новости, 01.09.2022
Самарский губернатор поздравил школьников с началом учебного года
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в школе, где открылся новый корпус на 850 мест, сообщает... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:15
2022-09-01T15:11
общество
дмитрий азаров
самарская область
самара
объединенная двигателестроительная корпорация
россия
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САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в школе, где открылся новый корпус на 850 мест, сообщает пресс-служба правительства региона."Двойной праздник отметили в школе №26, расположенной на Пятой просеке в Самаре. Сегодня здесь торжественно открылся второй корпус на 850 мест. Первый корпус на 600 мест был открыт в прошлом году. Ребят, родителей и педагогов поздравил с этим важным событием и с началом учебного года губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.Глава региона напомнил о том, что новая школа, как и другие образовательные учреждения в регионе, появляются благодаря нацпроекту "Образование", который инициировал президент страны Владимир Путин."Сегодня замечательный день – День знаний, но здесь, в 26-й школе, праздник двойной. Мы открываем второй корпус этой замечательной, уютной, современной школы. Два года назад договорившись о том, что здесь будет жить детство и образование, мы подтверждаем свои планы. Я очень рад, что мне удалось добиться того, чтобы школа прирастала. Чтобы фактически две новые школы появились на этой территории. А уже 10 сентября мы откроем здесь еще и детский сад. Мы вместе с родителями этих замечательных детей решаем накопившиеся за десятки лет проблемы этой территории и создаем условия, чтобы 1 сентября здесь был настоящий праздник, с которым я всех поздравляю", - цитирует Азарова пресс-служба.По словам губернатора, в ближайшие годы на территории Самарской области появятся еще девять новых школ.По информации пресс-службы, новый корпус школы оснащен современной инфраструктурой. Это четыре библиотеки, два спортивных и тренажерный залы, актовый зал и столовая на 330 мест. В образовательном учреждении также предусмотрены спортивные площадки – баскетбольная, волейбольная, три футбольных поля, детские площадки и площадки с мягким покрытием для занятий на свежем воздухе.В каждом учебном классе школы установлены интерактивные доски и проекторы, проведен высокоскоростной интернет. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторными комплексами, кабинеты математики, физики, химии, биологии и географии – цифровыми лабораториями. В кабинетах технологии оборудованы столярные и слесарные мастерские. В школе есть мастерская по обработке тканей и отдельный кабинет кулинарии. В новом корпусе созданы условия для комфортного обучения школьников с ограниченными физическими возможностями здоровья: пандусы, лифты для перемещения на верхние этажи, кнопки вызова помощи, расположенные на удобной высоте.Отмечается, что школа является опорной школой Самарского государственного медицинского университета, на базе учреждения открыты медицинские классы. Кроме того, в первом корпусе школы начала функционировать лаборатория ПАО "ОДК Кузнецов".
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общество, дмитрий азаров, самарская область, самара, объединенная двигателестроительная корпорация, россия
Общество, Дмитрий Азаров, Самарская область, Самара, Объединенная двигателестроительная корпорация, Россия
14:15 01.09.2022 (обновлено: 15:11 01.09.2022)
 
Самарский губернатор поздравил школьников с началом учебного года

Глава Самарской области Азаров поздравил школьников на линейке в новом корпусе школы

© Фото предоставлено правительством Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил учеников школы №26 с началом учебного года
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил учеников школы №26 с началом учебного года
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил учеников школы №26 с началом учебного года
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в школе, где открылся новый корпус на 850 мест, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Двойной праздник отметили в школе №26, расположенной на Пятой просеке в Самаре. Сегодня здесь торжественно открылся второй корпус на 850 мест. Первый корпус на 600 мест был открыт в прошлом году. Ребят, родителей и педагогов поздравил с этим важным событием и с началом учебного года губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
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Глава региона напомнил о том, что новая школа, как и другие образовательные учреждения в регионе, появляются благодаря нацпроекту "Образование", который инициировал президент страны Владимир Путин.
"Сегодня замечательный день – День знаний, но здесь, в 26-й школе, праздник двойной. Мы открываем второй корпус этой замечательной, уютной, современной школы. Два года назад договорившись о том, что здесь будет жить детство и образование, мы подтверждаем свои планы. Я очень рад, что мне удалось добиться того, чтобы школа прирастала. Чтобы фактически две новые школы появились на этой территории. А уже 10 сентября мы откроем здесь еще и детский сад. Мы вместе с родителями этих замечательных детей решаем накопившиеся за десятки лет проблемы этой территории и создаем условия, чтобы 1 сентября здесь был настоящий праздник, с которым я всех поздравляю", - цитирует Азарова пресс-служба.
По словам губернатора, в ближайшие годы на территории Самарской области появятся еще девять новых школ.
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По информации пресс-службы, новый корпус школы оснащен современной инфраструктурой. Это четыре библиотеки, два спортивных и тренажерный залы, актовый зал и столовая на 330 мест. В образовательном учреждении также предусмотрены спортивные площадки – баскетбольная, волейбольная, три футбольных поля, детские площадки и площадки с мягким покрытием для занятий на свежем воздухе.
В каждом учебном классе школы установлены интерактивные доски и проекторы, проведен высокоскоростной интернет. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторными комплексами, кабинеты математики, физики, химии, биологии и географии – цифровыми лабораториями. В кабинетах технологии оборудованы столярные и слесарные мастерские. В школе есть мастерская по обработке тканей и отдельный кабинет кулинарии. В новом корпусе созданы условия для комфортного обучения школьников с ограниченными физическими возможностями здоровья: пандусы, лифты для перемещения на верхние этажи, кнопки вызова помощи, расположенные на удобной высоте.
Отмечается, что школа является опорной школой Самарского государственного медицинского университета, на базе учреждения открыты медицинские классы. Кроме того, в первом корпусе школы начала функционировать лаборатория ПАО "ОДК Кузнецов".
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ОбществоДмитрий АзаровСамарская областьСамараОбъединенная двигателестроительная корпорацияРоссия
 
 
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