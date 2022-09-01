https://ria.ru/20220901/shkolniki-1813722551.html

Самарский губернатор поздравил школьников с началом учебного года

Самарский губернатор поздравил школьников с началом учебного года - РИА Новости, 01.09.2022

Самарский губернатор поздравил школьников с началом учебного года

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в школе, где открылся новый корпус на 850 мест, сообщает... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:15

2022-09-01T14:15

2022-09-01T15:11

общество

дмитрий азаров

самарская область

самара

объединенная двигателестроительная корпорация

россия

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САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в школе, где открылся новый корпус на 850 мест, сообщает пресс-служба правительства региона."Двойной праздник отметили в школе №26, расположенной на Пятой просеке в Самаре. Сегодня здесь торжественно открылся второй корпус на 850 мест. Первый корпус на 600 мест был открыт в прошлом году. Ребят, родителей и педагогов поздравил с этим важным событием и с началом учебного года губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.Глава региона напомнил о том, что новая школа, как и другие образовательные учреждения в регионе, появляются благодаря нацпроекту "Образование", который инициировал президент страны Владимир Путин."Сегодня замечательный день – День знаний, но здесь, в 26-й школе, праздник двойной. Мы открываем второй корпус этой замечательной, уютной, современной школы. Два года назад договорившись о том, что здесь будет жить детство и образование, мы подтверждаем свои планы. Я очень рад, что мне удалось добиться того, чтобы школа прирастала. Чтобы фактически две новые школы появились на этой территории. А уже 10 сентября мы откроем здесь еще и детский сад. Мы вместе с родителями этих замечательных детей решаем накопившиеся за десятки лет проблемы этой территории и создаем условия, чтобы 1 сентября здесь был настоящий праздник, с которым я всех поздравляю", - цитирует Азарова пресс-служба.По словам губернатора, в ближайшие годы на территории Самарской области появятся еще девять новых школ.По информации пресс-службы, новый корпус школы оснащен современной инфраструктурой. Это четыре библиотеки, два спортивных и тренажерный залы, актовый зал и столовая на 330 мест. В образовательном учреждении также предусмотрены спортивные площадки – баскетбольная, волейбольная, три футбольных поля, детские площадки и площадки с мягким покрытием для занятий на свежем воздухе.В каждом учебном классе школы установлены интерактивные доски и проекторы, проведен высокоскоростной интернет. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторными комплексами, кабинеты математики, физики, химии, биологии и географии – цифровыми лабораториями. В кабинетах технологии оборудованы столярные и слесарные мастерские. В школе есть мастерская по обработке тканей и отдельный кабинет кулинарии. В новом корпусе созданы условия для комфортного обучения школьников с ограниченными физическими возможностями здоровья: пандусы, лифты для перемещения на верхние этажи, кнопки вызова помощи, расположенные на удобной высоте.Отмечается, что школа является опорной школой Самарского государственного медицинского университета, на базе учреждения открыты медицинские классы. Кроме того, в первом корпусе школы начала функционировать лаборатория ПАО "ОДК Кузнецов".

https://ria.ru/20220830/futbol-1813258195.html

https://ria.ru/20220827/turnir-1812570246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, дмитрий азаров, самарская область, самара, объединенная двигателестроительная корпорация, россия