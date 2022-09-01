https://ria.ru/20220901/shkola-1813869336.html
В Сочи отложили открытие школы из-за ЧС после дождей
В Сочи отложили открытие школы из-за ЧС после дождей - РИА Новости, 01.09.2022
В Сочи отложили открытие школы из-за ЧС после дождей
Открытие крупной школы в сочинском микрорайоне Мамайка, запланированное на 1 сентября, перенесли из-за ЧС после сильных дождей на курорте летом, сообщает... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T22:24
2022-09-01T22:24
2022-09-01T22:24
общество
алексей копайгородский
сочи
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СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. Открытие крупной школы в сочинском микрорайоне Мамайка, запланированное на 1 сентября, перенесли из-за ЧС после сильных дождей на курорте летом, сообщает администрация города.По данным мэрии, изначально открытие школы планировалось в декабре 2022 года, но мэр города Алексей Копайгородский поставил задачу сократить срок строительства. Открыть школу собирались 1 сентября, но сильные дожди на курорте потребовали дополнительных укрепительных работ - возведения подпорных стен, защищающих от оползней."В связи с ЧС природного характера летом 2022 года возникла необходимость в строительстве дополнительных подпорных сооружений на территории школы. Оперативно по поручению главы города Сочи были выделены средства на их проектирование и строительство… Школа на Мамайке станет одной из самых многонациональных в России по составу обучающихся, она откроется в День народного единства 4 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Как рассказали в администрации курорта, строительные работы завершены, объект готов на 100%, здание подключили к коммунальным сетям. "В настоящее время завершается процесс согласования необходимой документации и лицензирование учреждения образования", - объяснили в ведомстве.Строительство школы из восьми корпусов на 800 мест стоимостью более 1 миллиарда рублей началось в микрорайоне Мамайка в Сочи из-за нехватки мест в других образовательных учреждениях: классы переполнены, в детские сады огромные очереди. Над строительством школы трудились более полутысячи строителей.
https://ria.ru/20220901/shkola-1813849322.html
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общество, алексей копайгородский, сочи, россия
Общество, Алексей Копайгородский, Сочи, Россия
В Сочи отложили открытие школы из-за ЧС после дождей
В Сочи отложили запланированное на 1 сентября открытие самой крупной школы из-за ЧС