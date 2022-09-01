https://ria.ru/20220901/shkola-1813788821.html

В Архангельске открыли новую школу на 860 мест

В Архангельске открыли новую школу на 860 мест - РИА Новости, 01.09.2022

В Архангельске открыли новую школу на 860 мест

Новое здание школы №28 в округе Варавино-Фактория Архангельска, построенное в рамках нацпроекта "Образование", оснащенное по самым современным стандартам и... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:58

2022-09-01T16:58

2022-09-01T16:58

архангельская область

архангельская область

общество

россия

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 1 сен – РИА Новости. Новое здание школы №28 в округе Варавино-Фактория Архангельска, построенное в рамках нацпроекта "Образование", оснащенное по самым современным стандартам и рассчитанное на 860 учеников, торжественно открыли в День знаний, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.В рамках национального проекта "Образование" новые школы строятся по всей России. Архангельская область присоединилась к онлайн-марафону "Открытие новых школ в Российской Федерации", его участником стала архангельская школа №28.Сообщается, что учиться в новом здании будут как ребята из 28-й, так и переведенные из переполненных школ №26 и 30. Введение корпуса в строй позволило решить проблему второй смены во всем муниципальном округе. Сегодня в новую школу пришли 75 первоклассников, впервые к работе приступили и четыре молодых учителя."Это первая школа такого масштаба, построенная в Архангельске за последние 25 лет. Это, несомненно, прорыв, но это и начало большого пути. В этом году нас ждут еще новые школы, в том числе такие, которых никогда в области не было – на 1,6 тысячи мест в округе Майская Горка", – отметил, обращаясь к школьникам, их родителям и педагогам, губернатор Александр Цыбульский и пожелал успешной учебы, которая для многих определит профессиональную и личную судьбу.Как отметил присутствовавший на церемонии замминистра просвещения РФ Андрей Николаев, новая школа находится в непосредственной близости от возведенного в прошлом году детского сада на 280 мест, а также центра спортивной гимнастики. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" рядом со школой только в этом году будут построены четыре многоквартирных дома – таким образом, участие в национальных проектах позволяет региону комплексно подходить к развитию конкретной территории."В отдельно взятом микрорайоне мы видим итог большой важной работы. Всегда здорово ощущать результаты реализации масштабного нацпроекта "Образование", которым мы занимаемся с 2019 года. В целом по стране будет построено не менее 1,3 тысячи школ", - отметил Николаев.С приветствием к участникам марафона по ВКС обратился и министр просвещения России Сергей Кравцов, который отметил, что по всей России в школах создаются просторные классы, удобные спортзалы, школьные театры – делается все, чтобы ребята могли успешно учиться, ставить перед собой смелые цели и добиваться успеха. Отдельно министр отметил и новую архангельскую школу. "Самое главное, открытие этой школы позволит разгрузить соседнее здание, в котором дети учились в две смены", - подчеркнул Кравцов.В новом корпусе все учебные кабинеты оснащены в соответствии с современными стандартами. В каждом стоят программно-аппаратные комплексы – всего их 44. В классах есть планшеты, компьютеры, которые дают возможность обычную доску превратить в электронную. В кабинете химии установлено оборудование для моделирования молекул, для занятий биологией – цифровые микроскопы. В классах технологии появились удобные для работы верстаки, столы-трансформеры со встроенными швейными машинами и даже ткацкий станок.Создана здесь инфраструктура и для дополнительного образования, и для занятий спортом. В спортзале установлен настоящий скалодром, есть необходимое оборудование для занятий робототехникой, трасса для запуска дронов и многое другое. Столовая рассчитана на 284 места. Еда готовится прямо в школе, для этого установлено современное оборудование."Школа оснащена по самым современным стандартам. Здесь созданы все условия для дополнительного образования. Есть метеостанция и мобильный планетарий, оборудование для робототехники, аппаратура для фотостудии, тир. На пришкольной территории – прекрасный стадион и игровая зона. Это та планка, к которой мы стремимся", – отметил Цыбульский.По данным региональных властей, сейчас в Архангельской области идёт строительство ещё семи школ. Архангельская область также активно участвует в программе модернизации школьных систем образования, предусматривающей капитальный ремонт школ. В первый учебный день в новом здании начали учиться ребята из села Ровдино и окрестных деревень Шенкурского района Архангельской области."Я посетил школу в Ровдино вчера и убедился: получилось достойное образовательное учреждение с возможностью проживания детей из отдаленных населенных пунктов. До конца года в Архангельской области откроются еще две школы и четыре детских сада", - рассказал губернатор.

https://ria.ru/20220525/shkoly-1790677140.html

https://ria.ru/20220624/pereselenie-1797936384.html

https://ria.ru/20220722/arkhangelsk-1804253021.html

https://ria.ru/20220718/podderzhka-1803251105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

архангельская область, общество, россия, александр цыбульский