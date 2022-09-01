В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республикиВ КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республики
ЧЕРКЕССК, 1 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылась школа с первым в республике компьютерным классом, полностью оснащенным исключительно отечественными операционными системами, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
"Санкционная политика в отношении России и активное импортозамещение позволили дать дополнительный мощный импульс развитию сферы IT-технологий в нашей стране", - написал Темрезов в соцсетях.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республикиВ КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республики
В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
Глава республики выразил уверенность, что совсем скоро все школьники Карачаево-Черкесии смогут заниматься программированием только на российских программах.