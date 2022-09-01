Рейтинг@Mail.ru
В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20220901/shkola-1813781100.html
В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами - РИА Новости, 01.09.2022
В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
В Карачаево-Черкесии открылась школа с первым в республике компьютерным классом, полностью оснащенным исключительно отечественными операционными системами,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:46
2022-09-01T16:46
карачаево-черкесская республика
россия
школа
рашид темрезов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813782534_13:0:1487:829_1920x0_80_0_0_7a10e332d47edef52d73dc49cd5e86ba.jpg
ЧЕРКЕССК, 1 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылась школа с первым в республике компьютерным классом, полностью оснащенным исключительно отечественными операционными системами, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов."Санкционная политика в отношении России и активное импортозамещение позволили дать дополнительный мощный импульс развитию сферы IT-технологий в нашей стране", - написал Темрезов в соцсетях.Глава республики выразил уверенность, что совсем скоро все школьники Карачаево-Черкесии смогут заниматься программированием только на российских программах.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813782534_198:0:1303:829_1920x0_80_0_0_4de2f324266813f976925d17724bd58d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, школа, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Школа, Рашид Темрезов
16:46 01.09.2022
 

В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республикиВ КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республики
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 1 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылась школа с первым в республике компьютерным классом, полностью оснащенным исключительно отечественными операционными системами, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
"Санкционная политика в отношении России и активное импортозамещение позволили дать дополнительный мощный импульс развитию сферы IT-технологий в нашей стране", - написал Темрезов в соцсетях.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республикиВ КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской республики
В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
Глава республики выразил уверенность, что совсем скоро все школьники Карачаево-Черкесии смогут заниматься программированием только на российских программах.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияШколаРашид Темрезов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала