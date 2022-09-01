https://ria.ru/20220901/shkola-1813781100.html

В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами

В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами - РИА Новости, 01.09.2022

В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами

В Карачаево-Черкесии открылась школа с первым в республике компьютерным классом, полностью оснащенным исключительно отечественными операционными системами,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:46

2022-09-01T16:46

2022-09-01T16:46

карачаево-черкесская республика

россия

школа

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 1 сен – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открылась школа с первым в республике компьютерным классом, полностью оснащенным исключительно отечественными операционными системами, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов."Санкционная политика в отношении России и активное импортозамещение позволили дать дополнительный мощный импульс развитию сферы IT-технологий в нашей стране", - написал Темрезов в соцсетях.Глава республики выразил уверенность, что совсем скоро все школьники Карачаево-Черкесии смогут заниматься программированием только на российских программах.

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, школа, рашид темрезов