https://ria.ru/20220901/shkola-1813776224.html

Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад

Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад - РИА Новости, 01.09.2022

Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад

В День знаний новый образовательный комплекс в формате "школа плюс детский сад" открылся в горном ауле Гюрюльдеук Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:28

2022-09-01T16:28

2022-09-01T16:28

карачаево-черкесская республика

общество

образование - общество

карачаево-черкесская республика (кчр)

рашид темрезов

день знаний

день знаний в россии

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ЧЕРКЕССК, 1 сен – РИА Новости. В День знаний новый образовательный комплекс в формате "школа плюс детский сад" открылся в горном ауле Гюрюльдеук Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Современный объект построен в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", он возведен вместо ветхого здания, построенного почти сто лет назад.Школа рассчитана на 165 ученических мест, а детский сад на 45 дошкольников."Для детей и учителей созданы все условия - просторные классы, оснащенные новейшим инновационным оборудованием, вместительные актовый зал, столовая и спортзал. На территории есть современная уличная спортплощадка с двумя полями, детские игровые площадки для воспитанников детсада", - отметил Темрезов.

https://ria.ru/20220824/tsentr-1811812405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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