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Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад - РИА Новости, 01.09.2022
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Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад - РИА Новости, 01.09.2022
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
В День знаний новый образовательный комплекс в формате "школа плюс детский сад" открылся в горном ауле Гюрюльдеук Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:28
2022-09-01T16:28
карачаево-черкесская республика
общество
образование - общество
карачаево-черкесская республика (кчр)
рашид темрезов
день знаний
день знаний в россии
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ЧЕРКЕССК, 1 сен – РИА Новости. В День знаний новый образовательный комплекс в формате "школа плюс детский сад" открылся в горном ауле Гюрюльдеук Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Современный объект построен в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", он возведен вместо ветхого здания, построенного почти сто лет назад.Школа рассчитана на 165 ученических мест, а детский сад на 45 дошкольников."Для детей и учителей созданы все условия - просторные классы, оснащенные новейшим инновационным оборудованием, вместительные актовый зал, столовая и спортзал. На территории есть современная уличная спортплощадка с двумя полями, детские игровые площадки для воспитанников детсада", - отметил Темрезов.
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общество, образование - общество, карачаево-черкесская республика (кчр), рашид темрезов, день знаний, день знаний в россии
Карачаево-Черкесская Республика, Общество, Образование - Общество, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Рашид Темрезов, День знаний, День знаний в России
16:28 01.09.2022
 

Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 1 сен – РИА Новости. В День знаний новый образовательный комплекс в формате "школа плюс детский сад" открылся в горном ауле Гюрюльдеук Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
Современный объект построен в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", он возведен вместо ветхого здания, построенного почти сто лет назад.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
1 из 2
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
2 из 2
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
1 из 2
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
2 из 2
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Школа рассчитана на 165 ученических мест, а детский сад на 45 дошкольников.
"Для детей и учителей созданы все условия - просторные классы, оснащенные новейшим инновационным оборудованием, вместительные актовый зал, столовая и спортзал. На территории есть современная уличная спортплощадка с двумя полями, детские игровые площадки для воспитанников детсада", - отметил Темрезов.
Темрезов: центр для одаренных детей откроют в КЧР 1 сентября
24 августа, 13:33Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: центр для одаренных детей откроют в КЧР 1 сентября
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоОбразование - ОбществоКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Рашид ТемрезовДень знанийДень знаний в России
 
 
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