Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 1 сен – РИА Новости. В День знаний новый образовательный комплекс в формате "школа плюс детский сад" открылся в горном ауле Гюрюльдеук Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
Современный объект построен в рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", он возведен вместо ветхого здания, построенного почти сто лет назад.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
1 из 2
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
2 из 2
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
1 из 2
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
2 из 2
Темрезов: в День знаний в горном ауле КЧР открылись школа и детский сад
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Школа рассчитана на 165 ученических мест, а детский сад на 45 дошкольников.
"Для детей и учителей созданы все условия - просторные классы, оснащенные новейшим инновационным оборудованием, вместительные актовый зал, столовая и спортзал. На территории есть современная уличная спортплощадка с двумя полями, детские игровые площадки для воспитанников детсада", - отметил Темрезов.