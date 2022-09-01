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В поселке Новинки в Нижнем Новгороде открыли новую школу - РИА Новости, 01.09.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220901/shkola-1813771717.html
В поселке Новинки в Нижнем Новгороде открыли новую школу
В поселке Новинки в Нижнем Новгороде открыли новую школу - РИА Новости, 01.09.2022
В поселке Новинки в Нижнем Новгороде открыли новую школу
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в День знаний открыл новую школу №132 в посёлке Новинки Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:17
2022-09-01T16:17
нижегородская область
общество
юрий шалабаев
нижний новгород
нижегородская область
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в День знаний открыл новую школу №132 в посёлке Новинки Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.Школа на 550 мест была построена в рамках федерального проекта "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда"."С особыми чувствами побывал на первой линейке. Помню, как принимал решение о развитии этого района, создании здесь социальной инфраструктуры. И сегодня, глядя на счастливые лица школьников и родителей, еще раз убедился в том, что шли в правильном направлении. Школа прекрасная, продуманная, сделана качественно. Здесь хорошая навигация и хорошие смыслы – каждая аудитория и даже холл посвящены знаменитым людям, жившим и работавшим в Нижнем Новгороде. Постижение еще со школьной скамьи истории малой родины и нашей большой страны очень важно", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В школе созданы тематические рекреации "Героический Нижний" и "Безопасный Нижний", "Кулибин Иван Петрович" и "Алексеев Ростислав Евгеньевич", "Медицинский Нижний".Губернатор Нижегородской области отметил, что открытие новой школы в Новинках - важный этап в развитии территории, где планируются большие проекты нового жилищного строительства. "Наша основная задача - чтобы не повторялась история, когда строятся дома в чистом поле, и вокруг ничего нет: ни школ, ни инфраструктуры. Мы благодарны правительству России и федеральному Минстрою за поддержку таких социальных решений", - добавил Никитин.Участие в открытии школы также принял глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он отметил, что сегодня в Нижнем Новгороде за школьные парты сели более 140 тысяч учащихся, из них 16 тысяч - это первоклассники."В Нижнем Новгороде сложилась хорошая традиция - открывать новые школы минимум раз в год. В прошлом году мы открыли школу в микрорайоне "Гагаринские высоты", два года назад - в микрорайоне "Цветы", где сейчас сформировано 15 первых классов, это самое большое количество по городу. Сегодня в Новинках порог новой школы впервые переступили более 350 ребят. Здесь есть все необходимое - просторные кабинеты, цифровое оборудование для исследований и экспериментов, компьютерные и лингафонные классы, спортивный и хореографический залы, волейбольная и баскетбольная площадки", - приводятся в сообщении слова Шалабаева.
https://ria.ru/20220901/schelkovo-1813757878.html
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общество, юрий шалабаев, нижний новгород, нижегородская область, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Нижегородская область, Общество, Юрий Шалабаев, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
16:17 01.09.2022
 
В поселке Новинки в Нижнем Новгороде открыли новую школу

Нижегородский глава Никитин открыл новую школу в поселке Новинки в Нижнем Новгороде

© Depositphotos / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Depositphotos / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в День знаний открыл новую школу №132 в посёлке Новинки Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.
Школа на 550 мест была построена в рамках федерального проекта "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда".
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"С особыми чувствами побывал на первой линейке. Помню, как принимал решение о развитии этого района, создании здесь социальной инфраструктуры. И сегодня, глядя на счастливые лица школьников и родителей, еще раз убедился в том, что шли в правильном направлении. Школа прекрасная, продуманная, сделана качественно. Здесь хорошая навигация и хорошие смыслы – каждая аудитория и даже холл посвящены знаменитым людям, жившим и работавшим в Нижнем Новгороде. Постижение еще со школьной скамьи истории малой родины и нашей большой страны очень важно", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В школе созданы тематические рекреации "Героический Нижний" и "Безопасный Нижний", "Кулибин Иван Петрович" и "Алексеев Ростислав Евгеньевич", "Медицинский Нижний".
Губернатор Нижегородской области отметил, что открытие новой школы в Новинках - важный этап в развитии территории, где планируются большие проекты нового жилищного строительства. "Наша основная задача - чтобы не повторялась история, когда строятся дома в чистом поле, и вокруг ничего нет: ни школ, ни инфраструктуры. Мы благодарны правительству России и федеральному Минстрою за поддержку таких социальных решений", - добавил Никитин.
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Гладков открыл новую школу "Формула успеха" в Белгородском районе
Участие в открытии школы также принял глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он отметил, что сегодня в Нижнем Новгороде за школьные парты сели более 140 тысяч учащихся, из них 16 тысяч - это первоклассники.
"В Нижнем Новгороде сложилась хорошая традиция - открывать новые школы минимум раз в год. В прошлом году мы открыли школу в микрорайоне "Гагаринские высоты", два года назад - в микрорайоне "Цветы", где сейчас сформировано 15 первых классов, это самое большое количество по городу. Сегодня в Новинках порог новой школы впервые переступили более 350 ребят. Здесь есть все необходимое - просторные кабинеты, цифровое оборудование для исследований и экспериментов, компьютерные и лингафонные классы, спортивный и хореографический залы, волейбольная и баскетбольная площадки", - приводятся в сообщении слова Шалабаева.
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Нижегородская областьОбществоЮрий ШалабаевНижний НовгородНижегородская областьРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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