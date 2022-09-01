https://ria.ru/20220901/shkola-1813771717.html

В поселке Новинки в Нижнем Новгороде открыли новую школу

В поселке Новинки в Нижнем Новгороде открыли новую школу - РИА Новости, 01.09.2022

В поселке Новинки в Нижнем Новгороде открыли новую школу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в День знаний открыл новую школу №132 в посёлке Новинки Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:17

2022-09-01T16:17

2022-09-01T16:17

нижегородская область

общество

юрий шалабаев

нижний новгород

нижегородская область

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в День знаний открыл новую школу №132 в посёлке Новинки Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.Школа на 550 мест была построена в рамках федерального проекта "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда"."С особыми чувствами побывал на первой линейке. Помню, как принимал решение о развитии этого района, создании здесь социальной инфраструктуры. И сегодня, глядя на счастливые лица школьников и родителей, еще раз убедился в том, что шли в правильном направлении. Школа прекрасная, продуманная, сделана качественно. Здесь хорошая навигация и хорошие смыслы – каждая аудитория и даже холл посвящены знаменитым людям, жившим и работавшим в Нижнем Новгороде. Постижение еще со школьной скамьи истории малой родины и нашей большой страны очень важно", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В школе созданы тематические рекреации "Героический Нижний" и "Безопасный Нижний", "Кулибин Иван Петрович" и "Алексеев Ростислав Евгеньевич", "Медицинский Нижний".Губернатор Нижегородской области отметил, что открытие новой школы в Новинках - важный этап в развитии территории, где планируются большие проекты нового жилищного строительства. "Наша основная задача - чтобы не повторялась история, когда строятся дома в чистом поле, и вокруг ничего нет: ни школ, ни инфраструктуры. Мы благодарны правительству России и федеральному Минстрою за поддержку таких социальных решений", - добавил Никитин.Участие в открытии школы также принял глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он отметил, что сегодня в Нижнем Новгороде за школьные парты сели более 140 тысяч учащихся, из них 16 тысяч - это первоклассники."В Нижнем Новгороде сложилась хорошая традиция - открывать новые школы минимум раз в год. В прошлом году мы открыли школу в микрорайоне "Гагаринские высоты", два года назад - в микрорайоне "Цветы", где сейчас сформировано 15 первых классов, это самое большое количество по городу. Сегодня в Новинках порог новой школы впервые переступили более 350 ребят. Здесь есть все необходимое - просторные кабинеты, цифровое оборудование для исследований и экспериментов, компьютерные и лингафонные классы, спортивный и хореографический залы, волейбольная и баскетбольная площадки", - приводятся в сообщении слова Шалабаева.

https://ria.ru/20220901/schelkovo-1813757878.html

https://ria.ru/20220901/shkola-1813728306.html

https://ria.ru/20220901/zadacha-1813745104.html

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общество, юрий шалабаев, нижний новгород, нижегородская область, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)