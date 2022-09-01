Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал СУНЦ МГУ своей неосуществившейся мечтой - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/shkola-1813740013.html
Мишустин назвал СУНЦ МГУ своей неосуществившейся мечтой
Мишустин назвал СУНЦ МГУ своей неосуществившейся мечтой - РИА Новости, 01.09.2022
Мишустин назвал СУНЦ МГУ своей неосуществившейся мечтой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ своей неосуществившейся мечтой и выразил мнение, что трудолюбие... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:55
2022-09-01T15:06
россия
общество
образование - общество
михаил мишустин
день знаний
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238727_781:1367:2047:2079_1920x0_80_0_0_9ea6ad163b5eec3d9e59af5c3b8a7f17.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ своей неосуществившейся мечтой и выразил мнение, что трудолюбие важнее таланта, так как таланта без трудолюбия не реализовать.В четверг в день знаний он посетил Специализированный учебно-научный центр МГУ. Он назвал СУНЦ одной из лучших школ в мире. Мишустин рассказал, что в школьные годы у него тоже была возможность учиться в этом центре, но в итоге он остался в своей школе. "Это была неосуществившаяся мечта", - поделился премьер.В ходе общения с учениками СУНЦ у главы правительства поинтересовались, какие направления научной деятельности наиболее перспективны для старшеклассников. В ответ Мишустин заметил, что все современные виды научной деятельности являются межотраслевыми. При этом, продолжил он, "на сегодняшний день данные играют очень важную роль".Мишустин отметил, что большинство ведущих компаний мира зарабатывают на сборе и работе с данными. "Большие данные - это одно из важнейших направлений", - добавил он."Далее скажу об искусственном интеллекте... Искусственный интеллект сегодня - важнейшее направление. Думаю, в ближайшие пять лет там будут достигнуты очень серьезные результаты", - продолжил глава правительства.Также перспективными направлениями Мишустин назвал разработку аддитивных материалов, биологию, биохимию и новые технологии.Премьера также спросили, что, на его взгляд, важнее: талант или трудолюбие. В ответ Мишустин назвал трудолюбие, пояснив, что без этого качества талант не может быть реализован.
https://ria.ru/20220901/shkoly-1813638065.html
https://ria.ru/20220901/shkola-1813664718.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238727_0:1105:2047:2640_1920x0_80_0_0_15f4e5aaf7d7da67a5fb29c1a1afba7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, образование - общество, михаил мишустин, день знаний
Россия, Общество, Образование - Общество, Михаил Мишустин, День знаний
14:55 01.09.2022 (обновлено: 15:06 01.09.2022)
 
Мишустин назвал СУНЦ МГУ своей неосуществившейся мечтой

Премьер Мишустин назвал учебно-научный центр МГУ своей неосуществившейся мечтой

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ своей неосуществившейся мечтой и выразил мнение, что трудолюбие важнее таланта, так как таланта без трудолюбия не реализовать.
В четверг в день знаний он посетил Специализированный учебно-научный центр МГУ. Он назвал СУНЦ одной из лучших школ в мире. Мишустин рассказал, что в школьные годы у него тоже была возможность учиться в этом центре, но в итоге он остался в своей школе. "Это была неосуществившаяся мечта", - поделился премьер.
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 10:06
Первое сентября в школах Донбасса проходит штатно, заявил Кравцов
В ходе общения с учениками СУНЦ у главы правительства поинтересовались, какие направления научной деятельности наиболее перспективны для старшеклассников. В ответ Мишустин заметил, что все современные виды научной деятельности являются межотраслевыми. При этом, продолжил он, "на сегодняшний день данные играют очень важную роль".
Мишустин отметил, что большинство ведущих компаний мира зарабатывают на сборе и работе с данными. "Большие данные - это одно из важнейших направлений", - добавил он.
"Далее скажу об искусственном интеллекте... Искусственный интеллект сегодня - важнейшее направление. Думаю, в ближайшие пять лет там будут достигнуты очень серьезные результаты", - продолжил глава правительства.
Также перспективными направлениями Мишустин назвал разработку аддитивных материалов, биологию, биохимию и новые технологии.
Премьера также спросили, что, на его взгляд, важнее: талант или трудолюбие. В ответ Мишустин назвал трудолюбие, пояснив, что без этого качества талант не может быть реализован.
На торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе № 158 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 12:40
Первый звонок, триколор и разговоры о важном: День знаний в России
 
РоссияОбществоОбразование - ОбществоМихаил МишустинДень знаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала