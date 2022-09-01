https://ria.ru/20220901/shkola-1813740013.html

Мишустин назвал СУНЦ МГУ своей неосуществившейся мечтой

Мишустин назвал СУНЦ МГУ своей неосуществившейся мечтой - РИА Новости, 01.09.2022

Мишустин назвал СУНЦ МГУ своей неосуществившейся мечтой

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ своей неосуществившейся мечтой и выразил мнение, что трудолюбие... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:55

2022-09-01T14:55

2022-09-01T15:06

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общество

образование - общество

михаил мишустин

день знаний

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ своей неосуществившейся мечтой и выразил мнение, что трудолюбие важнее таланта, так как таланта без трудолюбия не реализовать.В четверг в день знаний он посетил Специализированный учебно-научный центр МГУ. Он назвал СУНЦ одной из лучших школ в мире. Мишустин рассказал, что в школьные годы у него тоже была возможность учиться в этом центре, но в итоге он остался в своей школе. "Это была неосуществившаяся мечта", - поделился премьер.В ходе общения с учениками СУНЦ у главы правительства поинтересовались, какие направления научной деятельности наиболее перспективны для старшеклассников. В ответ Мишустин заметил, что все современные виды научной деятельности являются межотраслевыми. При этом, продолжил он, "на сегодняшний день данные играют очень важную роль".Мишустин отметил, что большинство ведущих компаний мира зарабатывают на сборе и работе с данными. "Большие данные - это одно из важнейших направлений", - добавил он."Далее скажу об искусственном интеллекте... Искусственный интеллект сегодня - важнейшее направление. Думаю, в ближайшие пять лет там будут достигнуты очень серьезные результаты", - продолжил глава правительства.Также перспективными направлениями Мишустин назвал разработку аддитивных материалов, биологию, биохимию и новые технологии.Премьера также спросили, что, на его взгляд, важнее: талант или трудолюбие. В ответ Мишустин назвал трудолюбие, пояснив, что без этого качества талант не может быть реализован.

https://ria.ru/20220901/shkoly-1813638065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, михаил мишустин, день знаний