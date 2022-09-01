https://ria.ru/20220901/shkola-1813728306.html
Гладков открыл новую школу "Формула успеха" в Белгородском районе
Гладков открыл новую школу "Формула успеха" в Белгородском районе - РИА Новости, 01.09.2022
Гладков открыл новую школу "Формула успеха" в Белгородском районе
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в День знаний принял участие в открытии нового образовательного учреждения в Белгородском районе, рассчитанном... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:30
2022-09-01T14:30
2022-09-01T14:30
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
общество
образование - общество
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БЕЛГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в День знаний принял участие в открытии нового образовательного учреждения в Белгородском районе, рассчитанном на 1,1 тысячи мест и построенном в рамках нацпроекта "Образование", сообщила пресс-служба правительства региона.Гладков поздравил коллектив школы, учеников и родителей с двойным праздником – с Днём знаний и с открытием новой школы. В первый день нового учебного года свои двери распахнули все шесть современных корпусов здания. В новой школе – большой и малый бассейны, спортивный зал с безопасным покрытием, актовый зал-трансформер, читальный зал в библиотеке.Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные лифты, а юных спортсменов на территории школы ждут стадион, спортивные площадки и велопарковка."Многие из вас ждали дня, когда можно будет пойти в школу рядом с домом. Горжусь тем, что в Белгородской области в 2022 году у нас целых 67 объектов капитального ремонта и строительства среди учреждений образования. Мы стараемся сделать так, чтобы нашим детям было удобно. Чтобы они могли в современных условиях изучать яркий окружающий мир. Чтобы они стали успешными во взрослой жизни", — поздравил участников праздника Вячеслав Гладков.Губернатор Белгородской области регулярно лично проверял ход строительства "Формулы успеха". И хотя вокруг школы еще завершаются работы по благоустройству территории, объект удалось сдать в срок, а дети сели за новые парты 1 сентября.Всего в 2022 году завершается капитальный ремонт и строительство 67 детских садов и школ на сумму почти 6 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. В области возводятся 13 новых объектов — пять школ и восемь детских садов, капитальный ремонт идет в 54 (29 школах и 25 детских садах). 32 образовательных учреждения открыли свои двери для ребят уже в первый учебный день.
https://ria.ru/20220901/shkola-1813722891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, общество, образование - общество
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество, Образование - Общество
Гладков открыл новую школу "Формула успеха" в Белгородском районе
Губернатор Гладков открыл новую школу на 1100 мест "Формула успеха" в Белгородском районе
БЕЛГОРОД, 1 сен – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в День знаний принял участие в открытии нового образовательного учреждения в Белгородском районе, рассчитанном на 1,1 тысячи мест и построенном в рамках нацпроекта "Образование", сообщила
пресс-служба правительства региона.
Гладков поздравил коллектив школы, учеников и родителей с двойным праздником – с Днём знаний и с открытием новой школы. В первый день нового учебного года свои двери распахнули все шесть современных корпусов здания. В новой школе – большой и малый бассейны, спортивный зал с безопасным покрытием, актовый зал-трансформер, читальный зал в библиотеке.
Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные лифты, а юных спортсменов на территории школы ждут стадион, спортивные площадки и велопарковка.
"Многие из вас ждали дня, когда можно будет пойти в школу рядом с домом. Горжусь тем, что в Белгородской области в 2022 году у нас целых 67 объектов капитального ремонта и строительства среди учреждений образования. Мы стараемся сделать так, чтобы нашим детям было удобно. Чтобы они могли в современных условиях изучать яркий окружающий мир. Чтобы они стали успешными во взрослой жизни", — поздравил участников праздника Вячеслав Гладков.
Губернатор Белгородской области регулярно лично проверял ход строительства "Формулы успеха". И хотя вокруг школы еще завершаются работы по благоустройству территории, объект удалось сдать в срок, а дети сели за новые парты 1 сентября.
Всего в 2022 году завершается капитальный ремонт и строительство 67 детских садов и школ на сумму почти 6 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. В области возводятся 13 новых объектов — пять школ и восемь детских садов, капитальный ремонт идет в 54 (29 школах и 25 детских садах). 32 образовательных учреждения открыли свои двери для ребят уже в первый учебный день.