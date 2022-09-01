https://ria.ru/20220901/shkola-1813706143.html

В День знаний в новом микрорайоне Ижевска открыли школу

В День знаний в новом микрорайоне Ижевска открыли школу - РИА Новости, 01.09.2022

В День знаний в новом микрорайоне Ижевска открыли школу

В День знаний в развивающемся микрорайоне Ижевска открыли современную школу, в которой будут учиться почти две тысячи школьников, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:19

2022-09-01T13:19

2022-09-01T13:19

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

ижевск

общество

день знаний

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УФА, 1 сен – РИА Новости. В День знаний в развивающемся микрорайоне Ижевска открыли современную школу, в которой будут учиться почти две тысячи школьников, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.В ведомстве пояснили, что школа в активно развивающемся микрорайоне Берша в Ижевске построена по нацпроекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Здесь за 5 лет построено почти 320 тысяч квадратных метров жилья, сюда заселяются в основном молодые семьи, поэтому социальная инфраструктура здесь очень востребована."Да, реализовать этот проект было непросто. Но мы это сделали. И сейчас это самая большая и современная школа в республике, она оснащена высококлассным оборудованием, здесь два бассейна, два спортзала и многое другое. Я хочу поблагодарить жителей микрорайона за терпение и активное участие", - цитирует пресс-служба главу региона Александра Бречалова, который участвовал в открытии школы. Он рассказал, что с 1999 по 2017 год в Ижевске не было построено ни одной школы, а за последние пять лет построили шесть школ.По его словам, в новом образовательном учреждении открыто 75 классов, в которые зачислены почти 2 тысячи учеников. Для этого созданы все условия, сформирован педагогический коллектив: в школу приняты 200 педагогов."В этой школе целых 15 первых классов. И у нас есть давняя традиция, которая, к сожалению, прерывалась в 2020 и 2021 годах из-за коронавируса, - это бесплатное посещение первоклассниками Государственного цирка Удмуртии. В этом году традицию возобновляем. Более 22 тысяч первоклашек республики пойдут на представление в цирк", - прокомментировал глава региона.В пресс-службе руководителя Удмуртии сообщили, что в новой школе будут работать театральная и музыкальная студии, издательский центр, лаборатория ИЗО и дизайна, два библиотечных центра, мастерские моды и кулинарного искусства, мастерские по обработке металла и древесины."Спортивная подготовка будет проходить в двух спортивных залах. Также есть зал хореографии, спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, занятий гимнастикой, беговые дорожки. Здесь будет спортивно-оздоровительный центр с двумя бассейнами, фитнес-зоной, тренажерным залом, которые будут открыты не только для детей, но и для жителей всего микрорайона", - говорится в сообщении.Отмечается, что во всей школе создана доступная среда для особенных детей. На этажах есть кнопки, позволяющие вызвать помощь, санузлы оборудованы поручнями. Укомплектована и кухня: линия раздачи, плиты, разделочные столы и несколько вместительных морозильных камер.Кроме того, в рамках экологического просвещения в школе установили первый в Удмуртии фандомат - автомат по приему тары в переработку. Он будет принимать пластик и алюминий. "Средства за сданное в фандомат вторсырье будут зачисляться детям бонусами. Их можно потратить в столовой или на проезд в общественном транспорте", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220901/shkoly-1813653239.html

https://ria.ru/20220901/lnr-1813679352.html

https://ria.ru/20220901/shkola-1813664718.html

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, ижевск, общество, день знаний