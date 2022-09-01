https://ria.ru/20220901/shakhta-1813667095.html

Шахтеров с обесточенной "Лидиевки" в ДНР подняли на поверхность

Шахтеров с обесточенной "Лидиевки" в ДНР подняли на поверхность - РИА Новости, 01.09.2022

Шахтеров с обесточенной "Лидиевки" в ДНР подняли на поверхность

Горняки обесточенной в результате боевых действий шахты "Лидиевка" в ДНР подняты на поверхность, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:36

2022-09-01T11:36

2022-09-01T11:36

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Горняки обесточенной в результате боевых действий шахты "Лидиевка" в ДНР подняты на поверхность, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной республики."Горняки обесточенной в результате боевых действий шахты "Лидиевка" подняты на поверхность", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее минугля ДНР сообщило, что три шахты Донецкой угольной энергетической компании обесточены из-за обстрела, под землей по меньшей мере 41 человек, из них на шахте "Лидиевка" были четыре горняка.

https://ria.ru/20220801/shakhta-1806312840.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины