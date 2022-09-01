https://ria.ru/20220901/shakhta-1813667095.html
Шахтеров с обесточенной "Лидиевки" в ДНР подняли на поверхность
Шахтеров с обесточенной "Лидиевки" в ДНР подняли на поверхность - РИА Новости, 01.09.2022
Шахтеров с обесточенной "Лидиевки" в ДНР подняли на поверхность
Горняки обесточенной в результате боевых действий шахты "Лидиевка" в ДНР подняты на поверхность, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:36
2022-09-01T11:36
2022-09-01T11:36
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Горняки обесточенной в результате боевых действий шахты "Лидиевка" в ДНР подняты на поверхность, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной республики."Горняки обесточенной в результате боевых действий шахты "Лидиевка" подняты на поверхность", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее минугля ДНР сообщило, что три шахты Донецкой угольной энергетической компании обесточены из-за обстрела, под землей по меньшей мере 41 человек, из них на шахте "Лидиевка" были четыре горняка.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шахтеров с обесточенной "Лидиевки" в ДНР подняли на поверхность
Горняков с обесточенной из-за обстрелов шахты "Лидиевка" в ДНР подняли на поверхность