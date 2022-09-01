https://ria.ru/20220901/sgu-1813470476.html

В России создали структуры, улучшающее качество МРТ-диагностики

В России создали структуры, улучшающее качество МРТ-диагностики - РИА Новости, 01.09.2022

В России создали структуры, улучшающее качество МРТ-диагностики

Особые свойства наночастицам магнетита смогли придать ученые Саратовского государственного университета. В процессе термообработки они наделили их... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:00

2022-09-01T09:00

2022-09-01T09:48

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Особые свойства наночастицам магнетита смогли придать ученые Саратовского государственного университета. В процессе термообработки они наделили их дополнительными функциональными особенностями, которые, по словам исследователей, дадут возможность маркировать пораженные болезнью участки организма во время процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ). Результаты опубликованы в журнале Materials Letters.Как рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского, на сегодняшний день в качестве безопасных МРТ-агентов в комплексном решении терапевтических и диагностических проблем могут быть использованы наночастицы оксида железа в модификации магнетита.В ходе исследования специалисты университета подвергли выбранные наночастицы термообработке. Этот эксперимент не сказался на изначальных свойствах магнетита, наоборот, благодаря нагреванию, частицы приобрели дополнительные функциональные свойства, а именно люминесценцию в ультрафиолетовой области (между видимым светом и рентгеновским излучением – прим. ред), то есть свечение.По словам авторов, магнитные люминесцентные структуры с МРТ-контрастными свойствами, представленные в опубликованной работе, открывают новые перспективы для МРТ-диагостики, так как позволят не только улучшить качество процедуры МРТ, но и предоставят возможность маркировки пораженных болезнью участков в организме.Сотрудники отметили, что на данный момент проводится апробация магниточувствительных люминесцентных структур в качестве контрастного агента в МРТ-диагностике.Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета "Технологии персонализированной медицины" программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20210427/mrt-1730119289.html

https://ria.ru/20220418/meditsina-1783559123.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, открытия - риа наука, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , россия, саратовская область