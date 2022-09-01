В России создали структуры, улучшающее качество МРТ-диагностики

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Особые свойства наночастицам магнетита смогли придать ученые Саратовского государственного университета. В процессе термообработки они наделили их дополнительными функциональными особенностями, которые, по словам исследователей, дадут возможность маркировать пораженные болезнью участки организма во время процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ). Результаты опубликованы в журнале Materials Letters.Как рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского, на сегодняшний день в качестве безопасных МРТ-агентов в комплексном решении терапевтических и диагностических проблем могут быть использованы наночастицы оксида железа в модификации магнетита.В ходе исследования специалисты университета подвергли выбранные наночастицы термообработке. Этот эксперимент не сказался на изначальных свойствах магнетита, наоборот, благодаря нагреванию, частицы приобрели дополнительные функциональные свойства, а именно люминесценцию в ультрафиолетовой области (между видимым светом и рентгеновским излучением – прим. ред), то есть свечение.По словам авторов, магнитные люминесцентные структуры с МРТ-контрастными свойствами, представленные в опубликованной работе, открывают новые перспективы для МРТ-диагостики, так как позволят не только улучшить качество процедуры МРТ, но и предоставят возможность маркировки пораженных болезнью участков в организме.Сотрудники отметили, что на данный момент проводится апробация магниточувствительных люминесцентных структур в качестве контрастного агента в МРТ-диагностике.Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета "Технологии персонализированной медицины" программы "Приоритет-2030".
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Особые свойства наночастицам магнетита смогли придать ученые Саратовского государственного университета. В процессе термообработки они наделили их дополнительными функциональными особенностями, которые, по словам исследователей, дадут возможность маркировать пораженные болезнью участки организма во время процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ). Результаты опубликованы в журнале Materials Letters.
Как рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского, на сегодняшний день в качестве безопасных МРТ-агентов в комплексном решении терапевтических и диагностических проблем могут быть использованы наночастицы оксида железа в модификации магнетита.
В ходе исследования специалисты университета подвергли выбранные наночастицы термообработке. Этот эксперимент не сказался на изначальных свойствах магнетита, наоборот, благодаря нагреванию, частицы приобрели дополнительные функциональные свойства, а именно люминесценцию в ультрафиолетовой области (между видимым светом и рентгеновским излучением – прим. ред), то есть свечение.
“Преимущество наших систем в сравнении с аналогами заключается в том, что люминесцентные свойства придаются с помощью простой технологии, не требующей сложных физико-химических подходов”, – поделилась младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Полина Демина.
По словам авторов, магнитные люминесцентные структуры с МРТ-контрастными свойствами, представленные в опубликованной работе, открывают новые перспективы для МРТ-диагостики, так как позволят не только улучшить качество процедуры МРТ, но и предоставят возможность маркировки пораженных болезнью участков в организме.
Сотрудники отметили, что на данный момент проводится апробация магниточувствительных люминесцентных структур в качестве контрастного агента в МРТ-диагностике.
Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета "Технологии персонализированной медицины" программы "Приоритет-2030".
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