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В России создали структуры, улучшающее качество МРТ-диагностики - РИА Новости, 01.09.2022
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Наука
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В России создали структуры, улучшающее качество МРТ-диагностики
В России создали структуры, улучшающее качество МРТ-диагностики - РИА Новости, 01.09.2022
В России создали структуры, улучшающее качество МРТ-диагностики
Особые свойства наночастицам магнетита смогли придать ученые Саратовского государственного университета. В процессе термообработки они наделили их... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:00
2022-09-01T09:48
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
открытия - риа наука
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
россия
саратовская область
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Особые свойства наночастицам магнетита смогли придать ученые Саратовского государственного университета. В процессе термообработки они наделили их дополнительными функциональными особенностями, которые, по словам исследователей, дадут возможность маркировать пораженные болезнью участки организма во время процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ). Результаты опубликованы в журнале Materials Letters.Как рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского, на сегодняшний день в качестве безопасных МРТ-агентов в комплексном решении терапевтических и диагностических проблем могут быть использованы наночастицы оксида железа в модификации магнетита.В ходе исследования специалисты университета подвергли выбранные наночастицы термообработке. Этот эксперимент не сказался на изначальных свойствах магнетита, наоборот, благодаря нагреванию, частицы приобрели дополнительные функциональные свойства, а именно люминесценцию в ультрафиолетовой области (между видимым светом и рентгеновским излучением – прим. ред), то есть свечение.По словам авторов, магнитные люминесцентные структуры с МРТ-контрастными свойствами, представленные в опубликованной работе, открывают новые перспективы для МРТ-диагостики, так как позволят не только улучшить качество процедуры МРТ, но и предоставят возможность маркировки пораженных болезнью участков в организме.Сотрудники отметили, что на данный момент проводится апробация магниточувствительных люминесцентных структур в качестве контрастного агента в МРТ-диагностике.Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета "Технологии персонализированной медицины" программы "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20210427/mrt-1730119289.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, открытия - риа наука, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , россия, саратовская область
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Открытия - РИА Наука, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Россия, Саратовская область
09:00 01.09.2022 (обновлено: 09:48 01.09.2022)
 

В России создали структуры, улучшающее качество МРТ-диагностики

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии
Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Особые свойства наночастицам магнетита смогли придать ученые Саратовского государственного университета. В процессе термообработки они наделили их дополнительными функциональными особенностями, которые, по словам исследователей, дадут возможность маркировать пораженные болезнью участки организма во время процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ). Результаты опубликованы в журнале Materials Letters.
Как рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского, на сегодняшний день в качестве безопасных МРТ-агентов в комплексном решении терапевтических и диагностических проблем могут быть использованы наночастицы оксида железа в модификации магнетита.
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В ходе исследования специалисты университета подвергли выбранные наночастицы термообработке. Этот эксперимент не сказался на изначальных свойствах магнетита, наоборот, благодаря нагреванию, частицы приобрели дополнительные функциональные свойства, а именно люминесценцию в ультрафиолетовой области (между видимым светом и рентгеновским излучением – прим. ред), то есть свечение.
“Преимущество наших систем в сравнении с аналогами заключается в том, что люминесцентные свойства придаются с помощью простой технологии, не требующей сложных физико-химических подходов”, – поделилась младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Полина Демина.
По словам авторов, магнитные люминесцентные структуры с МРТ-контрастными свойствами, представленные в опубликованной работе, открывают новые перспективы для МРТ-диагостики, так как позволят не только улучшить качество процедуры МРТ, но и предоставят возможность маркировки пораженных болезнью участков в организме.
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов

Сотрудники лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Саратовского государственного университета Полина Демина и Артем Бакал

Сотрудники лаборатории Дистанционно управляемые системы для тераностики Саратовского университета Полина Демина и Артем Бакал
1 из 2

Сотрудники лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Саратовского государственного университета Полина Демина и Артем Бакал

© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов

Изучение магнитных люминесцентных структур с МРТ-контрастными свойствами

Микроскоп в лаборатории СГУ
2 из 2

Изучение магнитных люминесцентных структур с МРТ-контрастными свойствами

© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
1 из 2

Сотрудники лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Саратовского государственного университета Полина Демина и Артем Бакал

© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
2 из 2

Изучение магнитных люминесцентных структур с МРТ-контрастными свойствами

© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
Сотрудники отметили, что на данный момент проводится апробация магниточувствительных люминесцентных структур в качестве контрастного агента в МРТ-диагностике.
Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета "Технологии персонализированной медицины" программы "Приоритет-2030".
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НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаОткрытия - РИА НаукаСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. ЧернышевскогоРоссияСаратовская область
 
 
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