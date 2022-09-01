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В рамках ВЭФ пройдет сессия "Новые формы взаимодействия науки и общества"

В рамках ВЭФ пройдет сессия "Новые формы взаимодействия науки и общества" - РИА Новости, 01.09.2022

В рамках ВЭФ пройдет сессия "Новые формы взаимодействия науки и общества"

Восьмого сентября 2022 года в рамках деловой программы VII Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, состоится... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:22

2022-09-01T11:22

2022-09-01T11:22

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 сен – Фонд Росконгресс. Восьмого сентября 2022 года в рамках деловой программы VII Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, состоится деловая сессия "Новые формы взаимодействия науки и общества", посвященная развитию научно-популярного туризма и научного волонтерства в России в рамках развития инициатив программы "Десятилетие науки и технологий", утвержденной Президентом Российской Федерации в 2022 году. Мероприятие предваряет Конгресс молодых учёных, запланированный на декабрь этого года, на котором состоится подведение промежуточных итогов первого года Десятилетия.Научно-популярный туризм и научное гражданское волонтерство – инициативы, направленные на привлечение талантливой молодежи и молодых ученых в научную деятельность и решение актуальных социальных задач на уровне регионов и России в целом. Поддержка инициатив на всех этапах внедрения призвана повысить доступность информации о достижениях и перспективах российской науки для жителей России, развитию внутреннего туризма и общественных отношений в рамках взаимодействия бизнеса, науки и природы.Участники мероприятия обсудят место новых инициатив в стратегии устойчивого развития Дальнего Востока и наметят шаги для создания в регионе центра притяжения познавательного туризма и научного волонтерства. В дискуссии примут участие заместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов, заместитель директора по развитию ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Океан" Наталья Семинюда, директор гимназия Святителя Василия Великого Иван Смирнов, начальник патентно-информационного отдела, доцент департамента транспорта Инженерная академия Российского университета дружбы народов Александр Марусин, председатель совета молодых ученых ФГБОУ ВО "Забайкальский государственный университет" Анна Шапиева.Модератором дискуссии выступит исполняющий обязанности руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ "Курчатовский институт" Никита Марченков.Научно-популярный туризм – распространение научных знаний в современной и доступной форме для широкого круга людей в форме путешествий, экспедиций, экскурсий - перспективный инструмент увеличения туристического потока в Дальневосточный регион. Поддержка этого направления положительно скажется на экономике региона - приведет к развитию сферы услуг и увеличению занятости местного населения. Создание возможностей для гражданского волонтерства - участия людей в научных исследованиях в качестве помощников ученым и исследователям – будет вовлекать студентов и школьников в научную деятельность, в перспективе ближайших десяти лет повышая научно-технологический потенциал и суверенитет России. Обе инициативы будут способствовать привлечению молодых специалистов и ученых в развитие научного и туристического потенциала региона, повышению в обществе интереса к науке и развитию технологий."Сейчас проходит множество мастер-классов и сессий по обмену лучшими практиками. Это очень эффективно, потому что все учёные учатся друг у друга. Благодаря этому достигается совершенно другой эффект: мы видим не витринную науку, когда представляют только результат или некоторый рассказ о нём. Здесь мы фактически оказываемся в живой среде, когда каждый может пообщаться с кем-то другим, придумать новый проект и понять, как можно помочь друг другу. Это лучший способ вовлечения в науку. Сейчас Россия присоединяется к глобальному тренду, когда научное волонтерство становится более организованным видом деятельности", - рассказал заместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов."В современном быстро меняющемся мире наука становится ключевым инструментом обеспечения технологической независимости и национальной безопасности страны, залогом безопасной и качественной жизни всех людей в нашей стране, — говорит исполняющий обязанности руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ "Курчатовский институт" Никита Марченков. — Молодые ученые сегодня готовы решать реальные задачи, стоящие перед страной, обществом и преодолевать все барьеры, которые существуют в организационном плане"."Научно-популярный туризм — это новый формат привлечения молодежи в науку. Сейчас ребята часто по-другому смотрят на мир и им нужны какие-то более интерактивные, включающие в работу и деятельность форматы и научно-популярный туризм один из таких форматов", - поделился директор гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов.Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 90 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема Форума – "На пути к многополярному миру". Подробная информация об архитектуре деловой программы ВЭФ-2022 – на официальном сайте. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.Все оперативные новости о подготовке ВЭФ-2022 – в официальных соцсетях Форума.Telegram: ВК: Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 179 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы