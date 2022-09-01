https://ria.ru/20220901/schelkovo-1813757878.html
В Щелкове открылся новый корпус лицея №7 на 275 мест
В Щелкове открылся новый корпус лицея №7 на 275 мест - РИА Новости, 01.09.2022
В Щелкове открылся новый корпус лицея №7 на 275 мест
Новый корпус лицея №7, рассчитанный на 275 учеников, открылся в четверг в Щелково, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:58
2022-09-01T15:58
2022-09-01T15:58
щелково
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Новый корпус лицея №7, рассчитанный на 275 учеников, открылся в четверг в Щелково, сообщает пресс-служба администрации городского округа."Это полноценная школа с классами, двумя спортивными залами — большим и малым, актовым залом на 150 мест, мастерскими, столовой с пищеблоком. Новый объект образования соответствует всем стандартам современной школы", - приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.Школа построена по государственной программе Московской области за счёт бюджетных средств. Общая площадь здания составляет около 8 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории выполнены работы по комплексному благоустройству и озеленению."Сегодня открывает свои двери для учеников долгожданная школа на улице Шмидта. В трёхэтажном здании разместились 25 учебных классов, она полностью доступна для маломобильных учащихся. Образование — это та сфера, которой в нашем муниципалитете уделяется самое пристальное внимание. Результаты учеников с каждым годом тоже всё выше", - сказал глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков на церемонии открытия.
https://ria.ru/20220830/podmoskove-1813150437.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково, московская область (подмосковье)
Щелково, Московская область (Подмосковье)