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В Щелкове открылся новый корпус лицея №7 на 275 мест - РИА Новости, 01.09.2022
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В Щелкове открылся новый корпус лицея №7 на 275 мест
В Щелкове открылся новый корпус лицея №7 на 275 мест - РИА Новости, 01.09.2022
В Щелкове открылся новый корпус лицея №7 на 275 мест
Новый корпус лицея №7, рассчитанный на 275 учеников, открылся в четверг в Щелково, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:58
2022-09-01T15:58
щелково
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Новый корпус лицея №7, рассчитанный на 275 учеников, открылся в четверг в Щелково, сообщает пресс-служба администрации городского округа."Это полноценная школа с классами, двумя спортивными залами — большим и малым, актовым залом на 150 мест, мастерскими, столовой с пищеблоком. Новый объект образования соответствует всем стандартам современной школы", - приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.Школа построена по государственной программе Московской области за счёт бюджетных средств. Общая площадь здания составляет около 8 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории выполнены работы по комплексному благоустройству и озеленению."Сегодня открывает свои двери для учеников долгожданная школа на улице Шмидта. В трёхэтажном здании разместились 25 учебных классов, она полностью доступна для маломобильных учащихся. Образование — это та сфера, которой в нашем муниципалитете уделяется самое пристальное внимание. Результаты учеников с каждым годом тоже всё выше", - сказал глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков на церемонии открытия.
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щелково, московская область (подмосковье)
Щелково, Московская область (Подмосковье)
15:58 01.09.2022
 

В Щелкове открылся новый корпус лицея №7 на 275 мест

© Фото : министерство строительного комплекса МОНовый корпус лицея №7 на улице Шмидта в Щелково
Новый корпус лицея №7 на улице Шмидта в Щелково - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : министерство строительного комплекса МО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Новый корпус лицея №7, рассчитанный на 275 учеников, открылся в четверг в Щелково, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Это полноценная школа с классами, двумя спортивными залами — большим и малым, актовым залом на 150 мест, мастерскими, столовой с пищеблоком. Новый объект образования соответствует всем стандартам современной школы", - приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.
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30 августа, 14:28Новости Подмосковья
Власти Подмосковья проверили готовность школьных автобусов
Школа построена по государственной программе Московской области за счёт бюджетных средств. Общая площадь здания составляет около 8 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории выполнены работы по комплексному благоустройству и озеленению.
"Сегодня открывает свои двери для учеников долгожданная школа на улице Шмидта. В трёхэтажном здании разместились 25 учебных классов, она полностью доступна для маломобильных учащихся. Образование — это та сфера, которой в нашем муниципалитете уделяется самое пристальное внимание. Результаты учеников с каждым годом тоже всё выше", - сказал глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков на церемонии открытия.
 
ЩелковоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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