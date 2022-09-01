06:07 01.09.2022 (обновлено: 06:08 01.09.2022)
Mitsubishi оценит риски после разрешения на участие в "Сахалине-2"
Mitsubishi продолжит оценку рисков после разрешения на участие в "Сахалине-2"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi . Архивное фото
ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Японская компания Mitsubishi Corporation после получения разрешения о передаче доли в 10% в новом операторе проекта "Сахалин-2" от российских властей продолжит пристальное изучение условий соглашения и оценку сопутствующих рисков при тесном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами.
В пресс-релизе, обнародованном в четверг на официальном сайте компании, подтверждается, что Mitsubishi Corporation направила уведомление российской стороне о своем намерении продолжить участие в проекте "Сахалин-2" при новом операторе и получила на это соответствующее разрешение.
"С этого момента мы намерены с учетом проработки различных сценариев продолжить тщательное изучение условий соглашения акционеров и оценку сопутствующих рисков при тесном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами", - отмечается в документе.
Накануне правительство РФ разрешило передать Mitsubishi долю в 10% в новом операторе проекта "Сахалин-2". Как отмечалось в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, доля в 10% в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будет передана компании "ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд". Отмечается, что DGS Japan Co., Ltd. является 100-процентной "дочкой" Mitsubishi. При этом японская компания получает свою долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy. "Сахалинской энергии" необходимо подготовить документы для передачи доли в уставном капитале этого общества компании DGS Japan Co., Ltd. также говорится в распоряжении.
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.
Так, соответствующий запрос уже направила в правительство РФ японская Mitsui, и кабмин 30 августа разрешил передать ей ее долю в 12,5% в новом операторе "Сахалина-2". Что касается Shell, то компания заявила 31 августа, что продолжает работать над выходом из состава участников Sakhalin Energy Investment Company.