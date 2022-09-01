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Mitsubishi оценит риски после разрешения на участие в "Сахалине-2" - РИА Новости, 01.09.2022
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Mitsubishi оценит риски после разрешения на участие в "Сахалине-2"
Mitsubishi оценит риски после разрешения на участие в "Сахалине-2" - РИА Новости, 01.09.2022
Mitsubishi оценит риски после разрешения на участие в "Сахалине-2"
Японская компания Mitsubishi Corporation после получения разрешения о передаче доли в 10% в новом операторе проекта "Сахалин-2" от российских властей продолжит... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T06:07
2022-09-01T06:08
экономика
владимир путин
россия
сахалин-2
mitsubishi corporation
sakhalin energy
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ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Японская компания Mitsubishi Corporation после получения разрешения о передаче доли в 10% в новом операторе проекта "Сахалин-2" от российских властей продолжит пристальное изучение условий соглашения и оценку сопутствующих рисков при тесном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами.В пресс-релизе, обнародованном в четверг на официальном сайте компании, подтверждается, что Mitsubishi Corporation направила уведомление российской стороне о своем намерении продолжить участие в проекте "Сахалин-2" при новом операторе и получила на это соответствующее разрешение.Накануне правительство РФ разрешило передать Mitsubishi долю в 10% в новом операторе проекта "Сахалин-2". Как отмечалось в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, доля в 10% в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будет передана компании "ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд". Отмечается, что DGS Japan Co., Ltd. является 100-процентной "дочкой" Mitsubishi. При этом японская компания получает свою долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy. "Сахалинской энергии" необходимо подготовить документы для передачи доли в уставном капитале этого общества компании DGS Japan Co., Ltd. также говорится в распоряжении.Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.Так, соответствующий запрос уже направила в правительство РФ японская Mitsui, и кабмин 30 августа разрешил передать ей ее долю в 12,5% в новом операторе "Сахалина-2". Что касается Shell, то компания заявила 31 августа, что продолжает работать над выходом из состава участников Sakhalin Energy Investment Company.
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экономика, владимир путин, россия, сахалин-2, mitsubishi corporation, sakhalin energy
Экономика, Владимир Путин, Россия, Сахалин-2, Mitsubishi Corporation, Sakhalin Energy
06:07 01.09.2022 (обновлено: 06:08 01.09.2022)
 
Mitsubishi оценит риски после разрешения на участие в "Сахалине-2"

Mitsubishi продолжит оценку рисков после разрешения на участие в "Сахалине-2"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Японская компания Mitsubishi Corporation после получения разрешения о передаче доли в 10% в новом операторе проекта "Сахалин-2" от российских властей продолжит пристальное изучение условий соглашения и оценку сопутствующих рисков при тесном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами.
В пресс-релизе, обнародованном в четверг на официальном сайте компании, подтверждается, что Mitsubishi Corporation направила уведомление российской стороне о своем намерении продолжить участие в проекте "Сахалин-2" при новом операторе и получила на это соответствующее разрешение.
"С этого момента мы намерены с учетом проработки различных сценариев продолжить тщательное изучение условий соглашения акционеров и оценку сопутствующих рисков при тесном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами", - отмечается в документе.
Накануне правительство РФ разрешило передать Mitsubishi долю в 10% в новом операторе проекта "Сахалин-2". Как отмечалось в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, доля в 10% в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будет передана компании "ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд". Отмечается, что DGS Japan Co., Ltd. является 100-процентной "дочкой" Mitsubishi. При этом японская компания получает свою долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy. "Сахалинской энергии" необходимо подготовить документы для передачи доли в уставном капитале этого общества компании DGS Japan Co., Ltd. также говорится в распоряжении.
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.
Так, соответствующий запрос уже направила в правительство РФ японская Mitsui, и кабмин 30 августа разрешил передать ей ее долю в 12,5% в новом операторе "Сахалина-2". Что касается Shell, то компания заявила 31 августа, что продолжает работать над выходом из состава участников Sakhalin Energy Investment Company.
Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией Сахалин Энерджи на юге Сахалина - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 04:00
Mitsui получила от России подтверждение заявки на участие в "Сахалине-2"
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияСахалин-2Mitsubishi CorporationSakhalin Energy
 
 
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