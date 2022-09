https://ria.ru/20220901/sakhalin-2-1813606697.html

Mitsubishi оценит риски после разрешения на участие в "Сахалине-2"

Mitsubishi оценит риски после разрешения на участие в "Сахалине-2" - РИА Новости, 01.09.2022

Mitsubishi оценит риски после разрешения на участие в "Сахалине-2"

Японская компания Mitsubishi Corporation после получения разрешения о передаче доли в 10% в новом операторе проекта "Сахалин-2" от российских властей продолжит... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T06:07

2022-09-01T06:07

2022-09-01T06:08

экономика

владимир путин

россия

сахалин-2

mitsubishi corporation

sakhalin energy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154873/58/1548735826_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_38e034ec22b76c15f0baf84f7e24b67a.jpg

ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Японская компания Mitsubishi Corporation после получения разрешения о передаче доли в 10% в новом операторе проекта "Сахалин-2" от российских властей продолжит пристальное изучение условий соглашения и оценку сопутствующих рисков при тесном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами.В пресс-релизе, обнародованном в четверг на официальном сайте компании, подтверждается, что Mitsubishi Corporation направила уведомление российской стороне о своем намерении продолжить участие в проекте "Сахалин-2" при новом операторе и получила на это соответствующее разрешение.Накануне правительство РФ разрешило передать Mitsubishi долю в 10% в новом операторе проекта "Сахалин-2". Как отмечалось в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, доля в 10% в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будет передана компании "ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд". Отмечается, что DGS Japan Co., Ltd. является 100-процентной "дочкой" Mitsubishi. При этом японская компания получает свою долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy. "Сахалинской энергии" необходимо подготовить документы для передачи доли в уставном капитале этого общества компании DGS Japan Co., Ltd. также говорится в распоряжении.Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ в связи с недружественными действиями иностранных государств, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.Так, соответствующий запрос уже направила в правительство РФ японская Mitsui, и кабмин 30 августа разрешил передать ей ее долю в 12,5% в новом операторе "Сахалина-2". Что касается Shell, то компания заявила 31 августа, что продолжает работать над выходом из состава участников Sakhalin Energy Investment Company.

https://ria.ru/20220831/sakhalin-2-1813307305.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, россия, сахалин-2, mitsubishi corporation, sakhalin energy