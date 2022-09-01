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Аналитик предупредил о "волнах" для рубля в сентябре - РИА Новости, 01.09.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220901/rubl-1813590696.html
Аналитик предупредил о "волнах" для рубля в сентябре
Аналитик предупредил о "волнах" для рубля в сентябре - РИА Новости, 01.09.2022
Аналитик предупредил о "волнах" для рубля в сентябре
Сентябрь не принесет кардинальных изменений для рубля — его курс будет балансировать в рамках 55-67 рублей за доллар, при этом для евро прогноз аналогичный —... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T01:15
2022-09-01T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
владислав антонов (аналитик)
bitriver
рубль
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сентябрь не принесет кардинальных изменений для рубля — его курс будет балансировать в рамках 55-67 рублей за доллар, при этом для евро прогноз аналогичный — стоят эти валюты теперь одинаково, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.К позитиву для рубля аналитик отнес сохранение профицита платежного баланса, превышение предложения валюты над спросом, очередной налоговый период и затягивание принятия нового бюджетного правила.Негативом может стать снятие Центробанком валютных ограничений и рост импорта. Кроме того, регулятор не исключает дальнейшего снижения ставки, что также окажет неоднозначное влияние на курс, подытожил эксперт.
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экономика, россия, владислав антонов (аналитик), bitriver, рубль, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Владислав Антонов (аналитик), BitRiver, Рубль, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
01:15 01.09.2022
 
Аналитик предупредил о "волнах" для рубля в сентябре

Аналитик Антонов заявил об отсутствии кардинальных изменений для рубля в сентябре

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сентябрь не принесет кардинальных изменений для рубля — его курс будет балансировать в рамках 55-67 рублей за доллар, при этом для евро прогноз аналогичный — стоят эти валюты теперь одинаково, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
“Нельзя однозначно сказать, где окажутся курсы доллара и евро на конец месяца. Техническая картина по доллару и евро на стороне покупателей”, — указал Антонов.
К позитиву для рубля аналитик отнес сохранение профицита платежного баланса, превышение предложения валюты над спросом, очередной налоговый период и затягивание принятия нового бюджетного правила.
Негативом может стать снятие Центробанком валютных ограничений и рост импорта. Кроме того, регулятор не исключает дальнейшего снижения ставки, что также окажет неоднозначное влияние на курс, подытожил эксперт.
Символ российского рубля - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияВладислав Антонов (аналитик)BitRiverРубльЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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