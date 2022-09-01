https://ria.ru/20220901/rubl-1813590696.html

Аналитик предупредил о "волнах" для рубля в сентябре

Аналитик предупредил о "волнах" для рубля в сентябре - РИА Новости, 01.09.2022

Аналитик предупредил о "волнах" для рубля в сентябре

Сентябрь не принесет кардинальных изменений для рубля — его курс будет балансировать в рамках 55-67 рублей за доллар, при этом для евро прогноз аналогичный —... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T01:15

2022-09-01T01:15

2022-09-01T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

владислав антонов (аналитик)

bitriver

рубль

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сентябрь не принесет кардинальных изменений для рубля — его курс будет балансировать в рамках 55-67 рублей за доллар, при этом для евро прогноз аналогичный — стоят эти валюты теперь одинаково, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.К позитиву для рубля аналитик отнес сохранение профицита платежного баланса, превышение предложения валюты над спросом, очередной налоговый период и затягивание принятия нового бюджетного правила.Негативом может стать снятие Центробанком валютных ограничений и рост импорта. Кроме того, регулятор не исключает дальнейшего снижения ставки, что также окажет неоднозначное влияние на курс, подытожил эксперт.

https://ria.ru/20220830/rubl-1813039261.html

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экономика, россия, владислав антонов (аналитик), bitriver, рубль, центральный банк рф (цб рф)