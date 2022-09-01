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Россия должна быть лидером в ключевых сферах, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2022
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Россия должна быть лидером в ключевых сферах, заявил Путин
Россия должна быть лидером в ключевых сферах, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2022
Россия должна быть лидером в ключевых сферах, заявил Путин
Россия должна развивать проекты по всем направлениям и быть не догоняющей, а лидером в ключевых сферах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:57
2022-09-01T16:57
россия
экономика
владимир путин
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Россия должна развивать проекты по всем направлениям и быть не догоняющей, а лидером в ключевых сферах, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы сами должны развивать внутри страны ключевые направления развития и быть не догоняющими, не ориентироваться только на то, что можем сделать не хуже. Мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь на руках ключи к определенным направлениям научной деятельности", - сказал Путин на открытом уроке "Разговоры о важном". Также он отметил, что в современном мире сложно "отрезать" Россию от каких-то сфер, а также есть некоторые направления деятельности в сфере науки и техники, которые "без России очень трудно развивать".Кроме того, Путин отметил важность решения вопросов, связанных и с фундаментальной наукой, и прикладной, чтобы результаты исследований "отражались" на развитии промышленности, науки и таких отраслей, как фармацевтика, сельское хозяйство и медицина в России."Конечно, одна из очень острых и пока далеко еще нерешенных проблем - это приборные базы, причем отечественного производства. И здесь нам нужно сделать такие серьезные шаги вперед, но и на этот счет есть определенные решения и целая программа по развитию отечественной приборной базы", - сказал Путин.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
16:57 01.09.2022
 
Россия должна быть лидером в ключевых сферах, заявил Путин

Путин: Россия должна развивать проекты по всем направлениям и лидировать в ключевых

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / POOL
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Россия должна развивать проекты по всем направлениям и быть не догоняющей, а лидером в ключевых сферах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сами должны развивать внутри страны ключевые направления развития и быть не догоняющими, не ориентироваться только на то, что можем сделать не хуже. Мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь на руках ключи к определенным направлениям научной деятельности", - сказал Путин на открытом уроке "Разговоры о важном". Также он отметил, что в современном мире сложно "отрезать" Россию от каких-то сфер, а также есть некоторые направления деятельности в сфере науки и техники, которые "без России очень трудно развивать".
Кроме того, Путин отметил важность решения вопросов, связанных и с фундаментальной наукой, и прикладной, чтобы результаты исследований "отражались" на развитии промышленности, науки и таких отраслей, как фармацевтика, сельское хозяйство и медицина в России.
"Конечно, одна из очень острых и пока далеко еще нерешенных проблем - это приборные базы, причем отечественного производства. И здесь нам нужно сделать такие серьезные шаги вперед, но и на этот счет есть определенные решения и целая программа по развитию отечественной приборной базы", - сказал Путин.
Здание Минэкономразвития России - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 21:10
Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики до 2030 года
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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