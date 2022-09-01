https://ria.ru/20220901/rosatom-1813617869.html

Росатом планирует вторично использовать оборудование для ветроэнергетики

Росатом планирует вторично использовать оборудование для ветроэнергетики - РИА Новости, 01.09.2022

Росатом планирует вторично использовать оборудование для ветроэнергетики

Росатом ставит перед собой задачу использовать оборудование для ветроэлектростанций вторично, заявил директор направления по реализации государственных и... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:16

2022-09-01T08:16

2022-09-01T08:16

ядерные технологии

технологии

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755147359_0:18:3224:1831_1920x0_80_0_0_0be3d2375e3d8c7d3cc875e90f90ce6b.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Росатом ставит перед собой задачу использовать оборудование для ветроэлектростанций вторично, заявил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии компании Андрей Лебедев в четверг."С точки зрения их (ветроэлектростанций) срока службы - мы к такой задаче еще не подошли. Но мы понимаем, что в дальнейшем с учетом наших композитных устройств они тоже могут вторично использоваться. Мы перед собой такую задачу ставим. <…> То есть, мы не видим сегодня значительных ограничений, которые не позволят нам в части ветра это делать", - сказал Лебедев на форуме "Экосистема".Он также напомнил о планах "Росатома" увеличить мощность ветроэнергетики на своих объектах с 650 МВт до 1,7 ГВт к 2027 году."Экосистема. Заповедный край" проходит на Камчатке с 29 августа по 5 сентября 2022 года. Мероприятия Форума объединят четыре тысячи участников из 85 регионов России, из них в очном формате примут участие 500 человек. Среди них представители молодежи, молодые ученые, занимающиеся темами экологии, деятели креативных индустрий и медиа в "зеленой" повестке, экологические предприниматели, а также руководители и представители общественных организаций и бизнеса в области охраны окружающей среды.

https://ria.ru/20220727/rosatom-1805308084.html

https://ria.ru/20220831/rosatom-1813584584.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", энергетика