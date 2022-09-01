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Росатом планирует вторично использовать оборудование для ветроэнергетики - РИА Новости, 01.09.2022
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Ядерные технологии
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Росатом планирует вторично использовать оборудование для ветроэнергетики
Росатом планирует вторично использовать оборудование для ветроэнергетики - РИА Новости, 01.09.2022
Росатом планирует вторично использовать оборудование для ветроэнергетики
Росатом ставит перед собой задачу использовать оборудование для ветроэлектростанций вторично, заявил директор направления по реализации государственных и... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:16
2022-09-01T08:16
ядерные технологии
технологии
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
энергетика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Росатом ставит перед собой задачу использовать оборудование для ветроэлектростанций вторично, заявил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии компании Андрей Лебедев в четверг."С точки зрения их (ветроэлектростанций) срока службы - мы к такой задаче еще не подошли. Но мы понимаем, что в дальнейшем с учетом наших композитных устройств они тоже могут вторично использоваться. Мы перед собой такую задачу ставим. &lt;…&gt; То есть, мы не видим сегодня значительных ограничений, которые не позволят нам в части ветра это делать", - сказал Лебедев на форуме "Экосистема".Он также напомнил о планах "Росатома" увеличить мощность ветроэнергетики на своих объектах с 650 МВт до 1,7 ГВт к 2027 году."Экосистема. Заповедный край" проходит на Камчатке с 29 августа по 5 сентября 2022 года. Мероприятия Форума объединят четыре тысячи участников из 85 регионов России, из них в очном формате примут участие 500 человек. Среди них представители молодежи, молодые ученые, занимающиеся темами экологии, деятели креативных индустрий и медиа в "зеленой" повестке, экологические предприниматели, а также руководители и представители общественных организаций и бизнеса в области охраны окружающей среды.
https://ria.ru/20220727/rosatom-1805308084.html
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технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", энергетика
Ядерные технологии, Технологии, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Энергетика
08:16 01.09.2022
 
Росатом планирует вторично использовать оборудование для ветроэнергетики

Росатом ставит перед собой задачу вторично использовать оборудование для ветроэнергетики

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд корпорации "Росатом"
Стенд корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд корпорации "Росатом" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Росатом ставит перед собой задачу использовать оборудование для ветроэлектростанций вторично, заявил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии компании Андрей Лебедев в четверг.
"С точки зрения их (ветроэлектростанций) срока службы - мы к такой задаче еще не подошли. Но мы понимаем, что в дальнейшем с учетом наших композитных устройств они тоже могут вторично использоваться. Мы перед собой такую задачу ставим. <…> То есть, мы не видим сегодня значительных ограничений, которые не позволят нам в части ветра это делать", - сказал Лебедев на форуме "Экосистема".
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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Он также напомнил о планах "Росатома" увеличить мощность ветроэнергетики на своих объектах с 650 МВт до 1,7 ГВт к 2027 году.
"Экосистема. Заповедный край" проходит на Камчатке с 29 августа по 5 сентября 2022 года. Мероприятия Форума объединят четыре тысячи участников из 85 регионов России, из них в очном формате примут участие 500 человек. Среди них представители молодежи, молодые ученые, занимающиеся темами экологии, деятели креативных индустрий и медиа в "зеленой" повестке, экологические предприниматели, а также руководители и представители общественных организаций и бизнеса в области охраны окружающей среды.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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Ядерные технологииТехнологииРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Энергетика
 
 
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