https://ria.ru/20220901/reparatsii-1813798346.html

Вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну закрыт, заявили в ФРГ

Вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну закрыт, заявили в ФРГ - РИА Новости, 01.09.2022

Вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну закрыт, заявили в ФРГ

Позиция Германии относительно репараций Польше за Вторую мировую войну неизменна, вопрос о них "закрыт", заявил РИА Новости представитель МИД ФРГ. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:26

2022-09-01T17:26

2022-09-01T17:36

в мире

польша

германия

вторая мировая война (1939-1945)

берлин (город)

ярослав качиньский

право и справедливость

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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Позиция Германии относительно репараций Польше за Вторую мировую войну неизменна, вопрос о них "закрыт", заявил РИА Новости представитель МИД ФРГ."Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка", - сказал представитель министерства.Он добавил, что Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.В четверг глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.В Польше несколько лет назад подняли вопрос, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20220901/reparatsii-1813769559.html

https://ria.ru/20220901/polsha-1813656065.html

польша

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, польша, германия, вторая мировая война (1939-1945), берлин (город), ярослав качиньский, право и справедливость