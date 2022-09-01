17:26 01.09.2022 (обновлено: 17:36 01.09.2022)
Вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну закрыт, заявили в ФРГ
В МИД Германии заявили, что вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну закрыт
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Позиция Германии относительно репараций Польше за Вторую мировую войну неизменна, вопрос о них "закрыт", заявил РИА Новости представитель МИД ФРГ.
"Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка", - сказал представитель министерства.
Он добавил, что Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.
В четверг глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.