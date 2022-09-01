Рейтинг@Mail.ru
Вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну закрыт, заявили в ФРГ - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/reparatsii-1813798346.html
Вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну закрыт, заявили в ФРГ
Вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну закрыт, заявили в ФРГ - РИА Новости, 01.09.2022
Вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну закрыт, заявили в ФРГ
Позиция Германии относительно репараций Польше за Вторую мировую войну неизменна, вопрос о них "закрыт", заявил РИА Новости представитель МИД ФРГ. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:26
2022-09-01T17:36
в мире
польша
германия
вторая мировая война (1939-1945)
берлин (город)
ярослав качиньский
право и справедливость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Позиция Германии относительно репараций Польше за Вторую мировую войну неизменна, вопрос о них "закрыт", заявил РИА Новости представитель МИД ФРГ."Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка", - сказал представитель министерства.Он добавил, что Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.В четверг глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.В Польше несколько лет назад подняли вопрос, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20220901/reparatsii-1813769559.html
https://ria.ru/20220901/polsha-1813656065.html
польша
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, германия, вторая мировая война (1939-1945), берлин (город), ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Германия, Вторая мировая война (1939-1945), Берлин (город), Ярослав Качиньский, Право и справедливость
17:26 01.09.2022 (обновлено: 17:36 01.09.2022)
 
Вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну закрыт, заявили в ФРГ

В МИД Германии заявили, что вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну закрыт

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Позиция Германии относительно репараций Польше за Вторую мировую войну неизменна, вопрос о них "закрыт", заявил РИА Новости представитель МИД ФРГ.
"Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка", - сказал представитель министерства.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 16:13
У Польши нет правовых оснований требовать репарации от ФРГ, заявил эксперт
Он добавил, что Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.
В четверг глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Польша потребует от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 11:09
Опрос: половина поляков считают важной проблему репараций от Германии
 
В миреПольшаГерманияВторая мировая война (1939-1945)Берлин (город)Ярослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала