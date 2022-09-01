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Польша потребует от Германии 1,3 триллиона долларов репараций - РИА Новости, 01.09.2022
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Польша потребует от Германии 1,3 триллиона долларов репараций
Польша потребует от Германии 1,3 триллиона долларов репараций - РИА Новости, 01.09.2022
Польша потребует от Германии 1,3 триллиона долларов репараций
Польша потребует от Германии более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил глава правящей партии... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:31
2022-09-01T19:24
вторая мировая война (1939-1945)
в мире
польша
германия
мид германии
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ВАРШАВА, 1 сен — РИА Новости. Польша потребует от Германии более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил глава правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский."Сумма, которая была представлена как стоимость ущерба, — это шесть триллионов двести миллиардов злотых (1,3 триллиона долларов. — Прим. ред.)", — сообщил он, представляя доклад о военных потерях Польши.Качиньский считает, что Берлин располагает такими средствами, и не исключил, что итоговая сумма впоследствии может вырасти.По его мнению, Германия не только не рассчиталась за свои преступления перед Польшей, но и позволила многим нацистским преступникам "занимать высокие посты" в послевоенное время.Глава PiS отметил, что презентация доклада о репарациях — это "решение поднять вопрос на международной арене, а особенно в польско-немецких отношениях". Представитель МИД ФРГ, в свою очередь, заявил, что Берлин считает этот вопрос закрытым, поскольку в 1953 году Варшава отказалась от дальнейших репараций, и не раз это подтверждала. При этом Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять требования Польши: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20220818/polsha-1810293802.html
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вторая мировая война (1939-1945), в мире, польша, германия, мид германии
Вторая мировая война (1939-1945), В мире, Польша, Германия, МИД Германии
14:31 01.09.2022 (обновлено: 19:24 01.09.2022)
 
Польша потребует от Германии 1,3 триллиона долларов репараций

Глава партии PIS Качиньский: Польша потребует от Германии 1,3 триллиона долларов репараций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Польши в Варшаве
Флаг Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 сен — РИА Новости. Польша потребует от Германии более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил глава правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.
"Сумма, которая была представлена как стоимость ущерба, — это шесть триллионов двести миллиардов злотых (1,3 триллиона долларов. — Прим. ред.)", — сообщил он, представляя доклад о военных потерях Польши.
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Качиньский считает, что Берлин располагает такими средствами, и не исключил, что итоговая сумма впоследствии может вырасти.
По его мнению, Германия не только не рассчиталась за свои преступления перед Польшей, но и позволила многим нацистским преступникам "занимать высокие посты" в послевоенное время.
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Глава PiS отметил, что презентация доклада о репарациях — это "решение поднять вопрос на международной арене, а особенно в польско-немецких отношениях".
"Польша хочет получить компенсации за то все, что немецкое государство и немецкий народ сделали Польше в 1939-1945 годах <...> Это наша цель, которая вписывается в концепцию восстановления нормального положения вещей в функционировании польского государства", — заключил он.
Представитель МИД ФРГ, в свою очередь, заявил, что Берлин считает этот вопрос закрытым, поскольку в 1953 году Варшава отказалась от дальнейших репараций, и не раз это подтверждала. При этом Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять требования Польши: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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