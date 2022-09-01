https://ria.ru/20220901/pvo-1813716673.html

Средства ПВО сбили американские ракеты у Антоновского моста

Средства ПВО сбили американские ракеты у Антоновского моста - РИА Новости, 01.09.2022

Средства ПВО сбили американские ракеты у Антоновского моста

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях и две... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:57

2022-09-01T13:57

2022-09-01T14:07

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сша

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях и две противолокационные ракеты ракеты AGM-88 HARM американского производства, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Яковенково, Волчий Яр, Шпаковка, Кисловка, Глинское, Капитоловка Харьковской области, Петровка и Любимовка Херсонской области", - говорится в сводке министерства.Также, по данным Минобороны РФ, перехвачены одна баллистическая ракета "Точка-У" в районе Безымянное в Херсонской области и 48 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 – РСЗО "HIMARS", в районах Музыковка, Знаменка, Веселое, Каменка, Дарьевка, Новая Каховка, Берислав, Днепряны и Томарино."В районе Антоновского моста российскими средствами ПВО сбиты две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20220830/kherson-1813070857.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр