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Средства ПВО сбили американские ракеты у Антоновского моста - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Средства ПВО сбили американские ракеты у Антоновского моста
Средства ПВО сбили американские ракеты у Антоновского моста - РИА Новости, 01.09.2022
Средства ПВО сбили американские ракеты у Антоновского моста
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях и две... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:57
2022-09-01T14:07
специальная военная операция на украине
сша
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях и две противолокационные ракеты ракеты AGM-88 HARM американского производства, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Яковенково, Волчий Яр, Шпаковка, Кисловка, Глинское, Капитоловка Харьковской области, Петровка и Любимовка Херсонской области", - говорится в сводке министерства.Также, по данным Минобороны РФ, перехвачены одна баллистическая ракета "Точка-У" в районе Безымянное в Херсонской области и 48 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 – РСЗО "HIMARS", в районах Музыковка, Знаменка, Веселое, Каменка, Дарьевка, Новая Каховка, Берислав, Днепряны и Томарино."В районе Антоновского моста российскими средствами ПВО сбиты две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США", - сообщили в министерстве.
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сша, в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
13:57 01.09.2022 (обновлено: 14:07 01.09.2022)
 
Средства ПВО сбили американские ракеты у Антоновского моста

Минобороны: средства ПВО сбили ракеты AGM-88 в Херсоне и восемь беспилотников

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях и две противолокационные ракеты ракеты AGM-88 HARM американского производства, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Яковенково, Волчий Яр, Шпаковка, Кисловка, Глинское, Капитоловка Харьковской области, Петровка и Любимовка Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным Минобороны РФ, перехвачены одна баллистическая ракета "Точка-У" в районе Безымянное в Херсонской области и 48 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 – РСЗО "HIMARS", в районах Музыковка, Знаменка, Веселое, Каменка, Дарьевка, Новая Каховка, Берислав, Днепряны и Томарино.
"В районе Антоновского моста российскими средствами ПВО сбиты две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США", - сообщили в министерстве.
Антоновский мост в Херсоне
30 августа, 10:30Специальная военная операция на Украине
ВСУ ночью вновь попытались разрушить Антоновский мост под Херсоном
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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