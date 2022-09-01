13:57 01.09.2022 (обновлено: 14:07 01.09.2022)
Средства ПВО сбили американские ракеты у Антоновского моста
Минобороны: средства ПВО сбили ракеты AGM-88 в Херсоне и восемь беспилотников
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях и две противолокационные ракеты ракеты AGM-88 HARM американского производства, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Яковенково, Волчий Яр, Шпаковка, Кисловка, Глинское, Капитоловка Харьковской области, Петровка и Любимовка Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным Минобороны РФ, перехвачены одна баллистическая ракета "Точка-У" в районе Безымянное в Херсонской области и 48 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 – РСЗО "HIMARS", в районах Музыковка, Знаменка, Веселое, Каменка, Дарьевка, Новая Каховка, Берислав, Днепряны и Томарино.
"В районе Антоновского моста российскими средствами ПВО сбиты две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США", - сообщили в министерстве.