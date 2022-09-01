https://ria.ru/20220901/putin-1813642671.html
Путин проводит заседание Общероссийского движения детей и молодежи
Путин проводит заседание Общероссийского движения детей и молодежи - РИА Новости, 01.09.2022
Путин проводит заседание Общероссийского движения детей и молодежи
Президент России Владимир Путин проводит первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи в Калининграде РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:50
2022-09-01T17:50
2022-09-01T17:50
общество
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Президент России Владимир Путин проводит первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи в Калининграде
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на заседании наблюдательного совета российского движения детей и молодежи в Калининграде
LIVE: Путин на заседании наблюдательного совета российского движения детей и молодежи в Калининграде
2022-09-01T17:50
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PT48M35S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, видео
Общество
Путин проводит заседание Общероссийского движения детей и молодежи
Президент России Владимир Путин проводит первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи в Калининграде
2022-09-01T17:50
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PT48M35S
Путин проводит заседание Общероссийского движения детей и молодежи
Президент России Владимир Путин проводит первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи в Калининграде