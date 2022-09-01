https://ria.ru/20220901/putin-1813642671.html

Путин проводит заседание Общероссийского движения детей и молодежи

Путин проводит заседание Общероссийского движения детей и молодежи - РИА Новости, 01.09.2022

Путин проводит заседание Общероссийского движения детей и молодежи

Президент России Владимир Путин проводит первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи в Калининграде РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:50

2022-09-01T17:50

2022-09-01T17:50

общество

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Президент России Владимир Путин проводит первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи в Калининграде

2022

Новости

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LIVE: Путин на заседании наблюдательного совета российского движения детей и молодежи в Калининграде

LIVE: Путин на заседании наблюдательного совета российского движения детей и молодежи в Калининграде

2022-09-01T17:50

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