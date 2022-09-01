https://ria.ru/20220901/putin-1813641842.html
Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" - РИА Новости, 01.09.2022
Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Президент России Владимир Путин 1 сентября проводит для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта открытый урок "Разговор о РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:13
2022-09-01T16:13
2022-09-01T16:25
общество
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Президент России Владимир Путин 1 сентября проводит для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта открытый урок "Разговор о важном".
РИА Новости
1
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813684951_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_cdba85facda97233f6f6367b968a6c4e.jpg
LIVE: Всероссийский урок "Разговор о важном" в Калининграде
LIVE: Всероссийский урок "Разговор о важном" в Калининграде
2022-09-01T16:13
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PT70M33S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, видео
Общество
Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Президент России Владимир Путин 1 сентября проводит для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта открытый урок "Разговор о важном".
2022-09-01T16:13
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PT70M33S
16:13 01.09.2022 (обновлено: 16:25 01.09.2022)
Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Президент России Владимир Путин 1 сентября проводит для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта открытый урок "Разговор о важном".