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Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" - РИА Новости, 01.09.2022
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Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" - РИА Новости, 01.09.2022
Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Президент России Владимир Путин 1 сентября проводит для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта открытый урок "Разговор о РИА Новости, 01.09.2022
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Президент России Владимир Путин 1 сентября проводит для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта открытый урок "Разговор о важном".
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LIVE: Всероссийский урок "Разговор о важном" в Калининграде
LIVE: Всероссийский урок "Разговор о важном" в Калининграде
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общество, видео
Общество
Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Президент России Владимир Путин 1 сентября проводит для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта открытый урок "Разговор о важном".
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16:13 01.09.2022 (обновлено: 16:25 01.09.2022)
 

Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"

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Президент России Владимир Путин 1 сентября проводит для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта открытый урок "Разговор о важном".
 
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