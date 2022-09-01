https://ria.ru/20220901/putin-1813641842.html

Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"

Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" - РИА Новости, 01.09.2022

Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"

Президент России Владимир Путин 1 сентября проводит для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта открытый урок "Разговор о РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:13

2022-09-01T16:13

2022-09-01T16:25

общество

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Президент России Владимир Путин 1 сентября проводит для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта открытый урок "Разговор о важном".

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Всероссийский урок "Разговор о важном" в Калининграде LIVE: Всероссийский урок "Разговор о важном" в Калининграде 2022-09-01T16:13 true PT70M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

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