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Московские производители представили продукцию египетским партнерам
Московские производители представили продукцию египетским партнерам - РИА Новости, 01.09.2022
Московские производители представили продукцию египетским партнерам
Центр "Моспром" в конце августа провел в Каире и Александрии бизнес-миссии, направленные на расширение торгово-экономических связей и поиск новых партнеров,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:21
2022-09-01T10:21
2022-09-01T10:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
египет
дубай
владислав овчинский
россия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Центр "Моспром" в конце августа провел в Каире и Александрии бизнес-миссии, направленные на расширение торгово-экономических связей и поиск новых партнеров, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Несмотря на западные санкции и сложности в логистике, московские компании продолжают осваивать новые рынки сбыта и налаживать международное сотрудничество. Для продвижения столичной продукции за рубежом Центр "Моспром" организовывает специальные бизнес-миссии и профильные выставки. Например, с 22 по 25 августа столичные промышленники провели более 150 b2b-встреч с египетскими байерами. Некоторые компании после продуктивных переговоров находятся на стадии заключения контрактов", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Так, столичный производитель межкомнатных дверей планирует подписать сразу три контракта с египетскими компаниями на поставку своей продукции. Сейчас стороны детально обсуждают все аспекты будущего сотрудничества, говорится в сообщении.В свою очередь, египетский дистрибьютор систем безопасности и удаленного визуального управления выразил желание стать эксклюзивным представителем столичного производителя современных средств связи. Московская сторона пригласила потенциального партнера на производство, где будут продолжены переговоры о сотрудничестве.Московский производитель досмотрового оборудования провел ряд встреч, в ходе которых компании обсудили барьеры для экспорта и возможные пути их преодоления. Например, был составлен логистический маршрут поставок через Дубай, так как в нынешних условиях это единственный рабочий вариант экспорта подобной продукции в Египет.
https://ria.ru/20220826/moskva-1812243680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, дубай, владислав овчинский, россия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Египет, Дубай, Владислав Овчинский, Россия
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Центр "Моспром" в конце августа провел в Каире и Александрии бизнес-миссии, направленные на расширение торгово-экономических связей и поиск новых партнеров, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Несмотря на западные санкции и сложности в логистике, московские компании продолжают осваивать новые рынки сбыта и налаживать международное сотрудничество. Для продвижения столичной продукции за рубежом Центр "Моспром" организовывает специальные бизнес-миссии и профильные выставки. Например, с 22 по 25 августа столичные промышленники провели более 150 b2b-встреч с египетскими байерами. Некоторые компании после продуктивных переговоров находятся на стадии заключения контрактов", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский
.
Так, столичный производитель межкомнатных дверей планирует подписать сразу три контракта с египетскими компаниями на поставку своей продукции. Сейчас стороны детально обсуждают все аспекты будущего сотрудничества, говорится в сообщении.
В свою очередь, египетский дистрибьютор систем безопасности и удаленного визуального управления выразил желание стать эксклюзивным представителем столичного производителя современных средств связи. Московская сторона пригласила потенциального партнера на производство, где будут продолжены переговоры о сотрудничестве.
Московский производитель досмотрового оборудования провел ряд встреч, в ходе которых компании обсудили барьеры для экспорта и возможные пути их преодоления. Например, был составлен логистический маршрут поставок через Дубай
, так как в нынешних условиях это единственный рабочий вариант экспорта подобной продукции в Египет
.