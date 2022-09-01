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Московские производители представили продукцию египетским партнерам - РИА Новости, 01.09.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220901/proizvoditeli-1813641300.html
Московские производители представили продукцию египетским партнерам
Московские производители представили продукцию египетским партнерам - РИА Новости, 01.09.2022
Московские производители представили продукцию египетским партнерам
Центр "Моспром" в конце августа провел в Каире и Александрии бизнес-миссии, направленные на расширение торгово-экономических связей и поиск новых партнеров,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:21
2022-09-01T10:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
египет
дубай
владислав овчинский
россия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Центр "Моспром" в конце августа провел в Каире и Александрии бизнес-миссии, направленные на расширение торгово-экономических связей и поиск новых партнеров, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Несмотря на западные санкции и сложности в логистике, московские компании продолжают осваивать новые рынки сбыта и налаживать международное сотрудничество. Для продвижения столичной продукции за рубежом Центр "Моспром" организовывает специальные бизнес-миссии и профильные выставки. Например, с 22 по 25 августа столичные промышленники провели более 150 b2b-встреч с египетскими байерами. Некоторые компании после продуктивных переговоров находятся на стадии заключения контрактов", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Так, столичный производитель межкомнатных дверей планирует подписать сразу три контракта с египетскими компаниями на поставку своей продукции. Сейчас стороны детально обсуждают все аспекты будущего сотрудничества, говорится в сообщении.В свою очередь, египетский дистрибьютор систем безопасности и удаленного визуального управления выразил желание стать эксклюзивным представителем столичного производителя современных средств связи. Московская сторона пригласила потенциального партнера на производство, где будут продолжены переговоры о сотрудничестве.Московский производитель досмотрового оборудования провел ряд встреч, в ходе которых компании обсудили барьеры для экспорта и возможные пути их преодоления. Например, был составлен логистический маршрут поставок через Дубай, так как в нынешних условиях это единственный рабочий вариант экспорта подобной продукции в Египет.
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египет, дубай, владислав овчинский, россия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Египет, Дубай, Владислав Овчинский, Россия
10:21 01.09.2022
 

Московские производители представили продукцию египетским партнерам

© Фото : Пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политикиМосковские производители представили продукцию египетским партнерам
Московские производители представили продукцию египетским партнерам - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : Пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Центр "Моспром" в конце августа провел в Каире и Александрии бизнес-миссии, направленные на расширение торгово-экономических связей и поиск новых партнеров, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Несмотря на западные санкции и сложности в логистике, московские компании продолжают осваивать новые рынки сбыта и налаживать международное сотрудничество. Для продвижения столичной продукции за рубежом Центр "Моспром" организовывает специальные бизнес-миссии и профильные выставки. Например, с 22 по 25 августа столичные промышленники провели более 150 b2b-встреч с египетскими байерами. Некоторые компании после продуктивных переговоров находятся на стадии заключения контрактов", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
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26 августа, 11:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве разработали полимеры для автокомпонентов и электротехники
Так, столичный производитель межкомнатных дверей планирует подписать сразу три контракта с египетскими компаниями на поставку своей продукции. Сейчас стороны детально обсуждают все аспекты будущего сотрудничества, говорится в сообщении.
В свою очередь, египетский дистрибьютор систем безопасности и удаленного визуального управления выразил желание стать эксклюзивным представителем столичного производителя современных средств связи. Московская сторона пригласила потенциального партнера на производство, где будут продолжены переговоры о сотрудничестве.
Московский производитель досмотрового оборудования провел ряд встреч, в ходе которых компании обсудили барьеры для экспорта и возможные пути их преодоления. Например, был составлен логистический маршрут поставок через Дубай, так как в нынешних условиях это единственный рабочий вариант экспорта подобной продукции в Египет.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЕгипетДубайВладислав ОвчинскийРоссия
 
 
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