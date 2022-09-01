https://ria.ru/20220901/proizvoditeli-1813641300.html

Московские производители представили продукцию египетским партнерам

Московские производители представили продукцию египетским партнерам - РИА Новости, 01.09.2022

Московские производители представили продукцию египетским партнерам

Центр "Моспром" в конце августа провел в Каире и Александрии бизнес-миссии, направленные на расширение торгово-экономических связей и поиск новых партнеров,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:21

2022-09-01T10:21

2022-09-01T10:21

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

египет

дубай

владислав овчинский

россия

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Центр "Моспром" в конце августа провел в Каире и Александрии бизнес-миссии, направленные на расширение торгово-экономических связей и поиск новых партнеров, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Несмотря на западные санкции и сложности в логистике, московские компании продолжают осваивать новые рынки сбыта и налаживать международное сотрудничество. Для продвижения столичной продукции за рубежом Центр "Моспром" организовывает специальные бизнес-миссии и профильные выставки. Например, с 22 по 25 августа столичные промышленники провели более 150 b2b-встреч с египетскими байерами. Некоторые компании после продуктивных переговоров находятся на стадии заключения контрактов", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Так, столичный производитель межкомнатных дверей планирует подписать сразу три контракта с египетскими компаниями на поставку своей продукции. Сейчас стороны детально обсуждают все аспекты будущего сотрудничества, говорится в сообщении.В свою очередь, египетский дистрибьютор систем безопасности и удаленного визуального управления выразил желание стать эксклюзивным представителем столичного производителя современных средств связи. Московская сторона пригласила потенциального партнера на производство, где будут продолжены переговоры о сотрудничестве.Московский производитель досмотрового оборудования провел ряд встреч, в ходе которых компании обсудили барьеры для экспорта и возможные пути их преодоления. Например, был составлен логистический маршрут поставок через Дубай, так как в нынешних условиях это единственный рабочий вариант экспорта подобной продукции в Египет.

https://ria.ru/20220826/moskva-1812243680.html

египет

дубай

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

египет, дубай, владислав овчинский, россия