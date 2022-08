https://ria.ru/20220901/proisshestviya-1813600294.html

В Суэцком канале сняли с мели танкер, прервавший навигацию

В Суэцком канале сняли с мели танкер, прервавший навигацию

В Суэцком канале сняли с мели танкер, прервавший навигацию

Прервавший навигацию в Суэцком канале танкер под флагом Сингапура сняли с мели, пишет издание Youm7 со ссылкой на администрацию водной артерии. РИА Новости, 01.09.2022

КАИР, 1 сен — РИА Новости. Прервавший навигацию в Суэцком канале танкер под флагом Сингапура сняли с мели, пишет издание Youm7 со ссылкой на администрацию водной артерии.Причиной инцидента назвали неполадки в рулевом управлении.В прошлый раз водоток перекрылся 23 марта 2021 года, когда на мель сел контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы. Судно перегородило канал на шесть дней.В операции по снятию Ever Given с мели участвовали более 15 буксиров. При этом последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли водоток только 3 апреля.

