СМИ: в Суэцком канале прервалась навигация из-за севшего на мель танкера

КАИР, 1 сен — РИА Новости. В Суэцком канале прервалась навигация из-за севшего на мель нефтяного танкера под флагом Сингапура, сообщает издание Youm7 со ссылкой на источники.В прошлый раз водоток перекрылся 23 марта 2021 года, когда на мель сел контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы. Судно перегородило канал на шесть дней.В операции по снятию Ever Given с мели участвовали более 15 буксиров. При этом последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли водоток только 3 апреля.

