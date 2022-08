https://ria.ru/20220901/proisshestviya-1813598058.html

Танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале

Танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 01.09.2022

Танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале

Танкер под флагом Сингапура сель на мель в Суэцком канале, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01

2022-09-01T01:41

2022-09-01T02:49

в мире

суэцкий канал

КАИР, 1 сен - РИА Новости. Танкер под флагом Сингапура сель на мель в Суэцком канале, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта 2021 года сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля. Глава администрации канала Усама Рабиа заявил ранее, что расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given доказало вину исключительно капитана.

суэцкий канал

2022

Новости

в мире, суэцкий канал