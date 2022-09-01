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РЭЦ будет безвозмездно продвигать товары АПК РФ на иностранных площадках - РИА Новости, 01.09.2022
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РЭЦ будет безвозмездно продвигать товары АПК РФ на иностранных площадках
РЭЦ будет безвозмездно продвигать товары АПК РФ на иностранных площадках - РИА Новости, 01.09.2022
РЭЦ будет безвозмездно продвигать товары АПК РФ на иностранных площадках
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) будет безвозмездно для экспортёров продвигать товары российского АПК на иностранных площадках, сообщает центр. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:46
2022-09-01T19:46
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
михаил мишустин
вероника никишина
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) будет безвозмездно для экспортёров продвигать товары российского АПК на иностранных площадках, сообщает центр."Российские экспортеры, которые будут размещать свою агропродукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах продукции АПК за границей, получат возможность бесплатно продвигать свои товары в крупных торговых сетях, гипермаркетах и интернет-магазинах. Кроме того, можно будет оформить доставку образцов продукции для дегустаций в шоу-румах и магазинах за счет средств господдержки", - говорится в сообщении РЭЦ.Там уточняется, что эта возможность закреплена постановлением правительства России, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Такая услуга для российских экспортеров появится в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме, где уже открыты шоу-румы отечественной агропродукции, а также в Турции и Саудовской Аравии, где такие павильоны появятся до конца года.Также экспортеры российской агропродукции теперь смогут подавать заявки на продвижение своих товаров полностью в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт". Вместо пяти бумажных документов нужно будет просто подать заявку онлайн, а срок подписания заявки сократится с 29 до 7 дней.Демонстрационно-дегустационные павильоны АПК с продукцией Made in Russia помогают местным байерам наладить прямое взаимодействие с российскими поставщиками продуктов питания и напитков, а отечественным экспортерам — найти конечных потребителей и попасть на полки крупных торговых сетей.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), михаил мишустин, вероника никишина, экономика, технологии, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Михаил Мишустин, Вероника Никишина, Экономика, Технологии, Россия
19:46 01.09.2022
 

РЭЦ будет безвозмездно продвигать товары АПК РФ на иностранных площадках

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) будет безвозмездно для экспортёров продвигать товары российского АПК на иностранных площадках, сообщает центр.
"Российские экспортеры, которые будут размещать свою агропродукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах продукции АПК за границей, получат возможность бесплатно продвигать свои товары в крупных торговых сетях, гипермаркетах и интернет-магазинах. Кроме того, можно будет оформить доставку образцов продукции для дегустаций в шоу-румах и магазинах за счет средств господдержки", - говорится в сообщении РЭЦ.
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Там уточняется, что эта возможность закреплена постановлением правительства России, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Такая услуга для российских экспортеров появится в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме, где уже открыты шоу-румы отечественной агропродукции, а также в Турции и Саудовской Аравии, где такие павильоны появятся до конца года.
"Чтобы поддержать компании на внешних рынках, мы разработали новую стратегию продвижения агропродукции через наши шоу-румы. Теперь мы будем поддерживать их напрямую: продвигать конкретные товары и адаптировать их к требованиям местного рынка, что поможет российским производителям нарастить продажи. Кроме того, по многочисленным запросам компаний, мы получили возможность финансировать затраты на доставку пробных партий продукции в павильоны. Причем этими услугами смогут воспользоваться как большие компании, так и индивидуальные предприниматели", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Также экспортеры российской агропродукции теперь смогут подавать заявки на продвижение своих товаров полностью в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт". Вместо пяти бумажных документов нужно будет просто подать заявку онлайн, а срок подписания заявки сократится с 29 до 7 дней.
Демонстрационно-дегустационные павильоны АПК с продукцией Made in Russia помогают местным байерам наладить прямое взаимодействие с российскими поставщиками продуктов питания и напитков, а отечественным экспортерам — найти конечных потребителей и попасть на полки крупных торговых сетей.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Михаил МишустинВероника НикишинаЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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