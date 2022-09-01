https://ria.ru/20220901/prodvizhenie-1813844915.html

РЭЦ будет безвозмездно продвигать товары АПК РФ на иностранных площадках

РЭЦ будет безвозмездно продвигать товары АПК РФ на иностранных площадках - РИА Новости, 01.09.2022

РЭЦ будет безвозмездно продвигать товары АПК РФ на иностранных площадках

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) будет безвозмездно для экспортёров продвигать товары российского АПК на иностранных площадках, сообщает центр. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:46

2022-09-01T19:46

2022-09-01T19:46

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

михаил мишустин

вероника никишина

экономика

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) будет безвозмездно для экспортёров продвигать товары российского АПК на иностранных площадках, сообщает центр."Российские экспортеры, которые будут размещать свою агропродукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах продукции АПК за границей, получат возможность бесплатно продвигать свои товары в крупных торговых сетях, гипермаркетах и интернет-магазинах. Кроме того, можно будет оформить доставку образцов продукции для дегустаций в шоу-румах и магазинах за счет средств господдержки", - говорится в сообщении РЭЦ.Там уточняется, что эта возможность закреплена постановлением правительства России, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Такая услуга для российских экспортеров появится в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме, где уже открыты шоу-румы отечественной агропродукции, а также в Турции и Саудовской Аравии, где такие павильоны появятся до конца года.Также экспортеры российской агропродукции теперь смогут подавать заявки на продвижение своих товаров полностью в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт". Вместо пяти бумажных документов нужно будет просто подать заявку онлайн, а срок подписания заявки сократится с 29 до 7 дней.Демонстрационно-дегустационные павильоны АПК с продукцией Made in Russia помогают местным байерам наладить прямое взаимодействие с российскими поставщиками продуктов питания и напитков, а отечественным экспортерам — найти конечных потребителей и попасть на полки крупных торговых сетей.

https://ria.ru/20220815/rets-1809780099.html

https://ria.ru/20220830/servisy-1813096474.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), михаил мишустин, вероника никишина, экономика, технологии, россия