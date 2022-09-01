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В Нижнем Новгороде проверят видео с продавщицей, скрутившей ребенка-аутиста
В Нижнем Новгороде проверят видео с продавщицей, скрутившей ребенка-аутиста - РИА Новости, 01.09.2022
В Нижнем Новгороде проверят видео с продавщицей, скрутившей ребенка-аутиста
Нижегородские следователи начали проверку после инцидента женщины и ребенка на Нижневолжской набережной, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:38
2022-09-01T14:38
2022-09-01T14:52
происшествия
россия
нижегородская область
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Нижегородские следователи начали проверку после инцидента женщины и ребенка на Нижневолжской набережной, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ в четверг.Ранее в соцсетях и в местных СМИ было опубликовано видео, как продавщица мороженого на Нижневолжской набережной скрутила ребенка с аутизмом и удерживала его за шею, пока не подошла мать мальчика. Инцидентом уже заинтересовались полиция и прокуратура, а также министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов."По данному факту следователями следственного отдела по Нижегородскому району Нижнего Новгорода СУСК РФ по Нижегородской области организована доследственная проверка", - сказали в ведомстве, добавив, что информация о противоправных действиях женщины в отношении ребенка была выявлена в ходе мониторинга СМИ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
14:38 01.09.2022 (обновлено: 14:52 01.09.2022)
В Нижнем Новгороде проверят видео с продавщицей, скрутившей ребенка-аутиста
Нижегородский СК проверит инцидент с продавщицей мороженого, скрутившей ребенка-аутиста