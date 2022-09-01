https://ria.ru/20220901/prodavschitsa-1813732561.html

В Нижнем Новгороде проверят видео с продавщицей, скрутившей ребенка-аутиста

В Нижнем Новгороде проверят видео с продавщицей, скрутившей ребенка-аутиста - РИА Новости, 01.09.2022

В Нижнем Новгороде проверят видео с продавщицей, скрутившей ребенка-аутиста

Нижегородские следователи начали проверку после инцидента женщины и ребенка на Нижневолжской набережной, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ в... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:38

2022-09-01T14:38

2022-09-01T14:52

происшествия

россия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Нижегородские следователи начали проверку после инцидента женщины и ребенка на Нижневолжской набережной, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ в четверг.Ранее в соцсетях и в местных СМИ было опубликовано видео, как продавщица мороженого на Нижневолжской набережной скрутила ребенка с аутизмом и удерживала его за шею, пока не подошла мать мальчика. Инцидентом уже заинтересовались полиция и прокуратура, а также министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов."По данному факту следователями следственного отдела по Нижегородскому району Нижнего Новгорода СУСК РФ по Нижегородской области организована доследственная проверка", - сказали в ведомстве, добавив, что информация о противоправных действиях женщины в отношении ребенка была выявлена в ходе мониторинга СМИ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220830/novosibirsk-1813049907.html

россия

нижегородская область

нижний новгород

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)