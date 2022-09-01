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В Рязанской области сохраняется один очаг пожаров
В Рязанской области сохраняется один очаг пожаров - РИА Новости, 01.09.2022
В Рязанской области сохраняется один очаг пожаров
В Рязанской области по-прежнему сохраняется один очаг возгорания, из-за сильного ветра полностью локализовать и ликвидировать огонь пока не удается, заявил врио РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T23:29
2022-09-01T23:29
2022-09-01T23:30
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
павел малков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. В Рязанской области по-прежнему сохраняется один очаг возгорания, из-за сильного ветра полностью локализовать и ликвидировать огонь пока не удается, заявил врио губернатора Павел Малков."По-прежнему сохраняется один очаг возгорания. К сожалению, последние два дня держится устойчивый сильный ветер до 15-17 метров в секунду. Из-за этого полностью локализовать и ликвидировать этот очаг пока не удается", - сообщил он в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что населенные пункты находятся в безопасности.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю. Всего с начала пожаров огнем пройдено почти 25 тысяч гектаров.
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Павел Малков
23:29 01.09.2022 (обновлено: 23:30 01.09.2022)
В Рязанской области сохраняется один очаг пожаров
Врио губернатора Малков: в Рязанской области продолжает действовать один очаг пожаров