https://ria.ru/20220901/pozhary-1813876314.html

В Рязанской области сохраняется один очаг пожаров

В Рязанской области сохраняется один очаг пожаров - РИА Новости, 01.09.2022

В Рязанской области сохраняется один очаг пожаров

В Рязанской области по-прежнему сохраняется один очаг возгорания, из-за сильного ветра полностью локализовать и ликвидировать огонь пока не удается, заявил врио РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T23:29

2022-09-01T23:29

2022-09-01T23:30

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

павел малков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. В Рязанской области по-прежнему сохраняется один очаг возгорания, из-за сильного ветра полностью локализовать и ликвидировать огонь пока не удается, заявил врио губернатора Павел Малков."По-прежнему сохраняется один очаг возгорания. К сожалению, последние два дня держится устойчивый сильный ветер до 15-17 метров в секунду. Из-за этого полностью локализовать и ликвидировать этот очаг пока не удается", - сообщил он в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что населенные пункты находятся в безопасности.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю. Всего с начала пожаров огнем пройдено почти 25 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20220901/pozhary-1813736600.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, павел малков