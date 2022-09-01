https://ria.ru/20220901/pozhary-1813736600.html

МЧС сделает выводы из пожаров этого года

МЧС сделает выводы из пожаров этого года - РИА Новости, 01.09.2022

МЧС сделает выводы из пожаров этого года

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что из природных пожаров, произошедших в этом году, будут сделаны выводы. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:46

2022-09-01T14:46

2022-09-01T14:46

россия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

природные пожары в россии

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КУРГАН, 1 сен – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что из природных пожаров, произошедших в этом году, будут сделаны выводы."Уверен, будут сделаны правильные выводы, эффективное взаимодействие всех сил и средств должно стать основой реагирования [на природные пожары]", - сказал он на церемонии награждения государственными наградами особо отличившихся сотрудников Главного управления МЧС по Курганской области.Министр выразил уверенность, что только комплексный подход к прогнозированию и ликвидации чрезвычайных ситуаций ведет к общему успеху."Наработанные методы нужно применять, а исполнительская дисциплина, контроль и оценка реализованных мероприятий должны быть постоянными", - сказал он.По оценке главы МЧС, в этом году ситуация с природными пожарами на Урале складывалась непросто: "Пожары сопровождались огненным штормом и аномальной жарой. Это было настоящее испытание для огнеборцев и жителей региона. Вместе мы справились с этой стихией"."Сегодня мы чествуем героев, доблесть которых отмечена государственными наградами. Уверен, в каждой из этих наград, помимо личного мужества, отражен опыт и профессионализм всего пожарного братства", - заключил министр.В четверг он также проверил работу 9-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курганской области и осмотрел технику и экипировку, имеющуюся на оснащении курганских спасателей.

https://ria.ru/20220901/mchs-1813622736.html

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россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), природные пожары в россии