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МЧС сделает выводы из пожаров этого года - РИА Новости, 01.09.2022
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МЧС сделает выводы из пожаров этого года
МЧС сделает выводы из пожаров этого года - РИА Новости, 01.09.2022
МЧС сделает выводы из пожаров этого года
Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что из природных пожаров, произошедших в этом году, будут сделаны выводы. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:46
2022-09-01T14:46
россия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
природные пожары в россии
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КУРГАН, 1 сен – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что из природных пожаров, произошедших в этом году, будут сделаны выводы."Уверен, будут сделаны правильные выводы, эффективное взаимодействие всех сил и средств должно стать основой реагирования [на природные пожары]", - сказал он на церемонии награждения государственными наградами особо отличившихся сотрудников Главного управления МЧС по Курганской области.Министр выразил уверенность, что только комплексный подход к прогнозированию и ликвидации чрезвычайных ситуаций ведет к общему успеху."Наработанные методы нужно применять, а исполнительская дисциплина, контроль и оценка реализованных мероприятий должны быть постоянными", - сказал он.По оценке главы МЧС, в этом году ситуация с природными пожарами на Урале складывалась непросто: "Пожары сопровождались огненным штормом и аномальной жарой. Это было настоящее испытание для огнеборцев и жителей региона. Вместе мы справились с этой стихией"."Сегодня мы чествуем героев, доблесть которых отмечена государственными наградами. Уверен, в каждой из этих наград, помимо личного мужества, отражен опыт и профессионализм всего пожарного братства", - заключил министр.В четверг он также проверил работу 9-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курганской области и осмотрел технику и экипировку, имеющуюся на оснащении курганских спасателей.
https://ria.ru/20220901/mchs-1813622736.html
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россия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), природные пожары в россии
Россия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), Природные пожары в России
14:46 01.09.2022
 
МЧС сделает выводы из пожаров этого года

Глава МЧС Куренков заявил, что из пожаров этого года будут сделаны правильные выводы

© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиГлава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения крупных очагов лесных пожаров. Архивное фото
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КУРГАН, 1 сен – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что из природных пожаров, произошедших в этом году, будут сделаны выводы.
"Уверен, будут сделаны правильные выводы, эффективное взаимодействие всех сил и средств должно стать основой реагирования [на природные пожары]", - сказал он на церемонии награждения государственными наградами особо отличившихся сотрудников Главного управления МЧС по Курганской области.
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
08:47
В России научились прогнозировать риски ЧС, заявил Куренков
Министр выразил уверенность, что только комплексный подход к прогнозированию и ликвидации чрезвычайных ситуаций ведет к общему успеху.
"Наработанные методы нужно применять, а исполнительская дисциплина, контроль и оценка реализованных мероприятий должны быть постоянными", - сказал он.
По оценке главы МЧС, в этом году ситуация с природными пожарами на Урале складывалась непросто: "Пожары сопровождались огненным штормом и аномальной жарой. Это было настоящее испытание для огнеборцев и жителей региона. Вместе мы справились с этой стихией".
"Сегодня мы чествуем героев, доблесть которых отмечена государственными наградами. Уверен, в каждой из этих наград, помимо личного мужества, отражен опыт и профессионализм всего пожарного братства", - заключил министр.
В четверг он также проверил работу 9-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курганской области и осмотрел технику и экипировку, имеющуюся на оснащении курганских спасателей.
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РоссияКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)Природные пожары в России
 
 
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