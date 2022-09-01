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В подмосковных лесах за сутки ликвидировали четыре очага возгораний - РИА Новости, 01.09.2022
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В подмосковных лесах за сутки ликвидировали четыре очага возгораний
В подмосковных лесах за сутки ликвидировали четыре очага возгораний - РИА Новости, 01.09.2022
В подмосковных лесах за сутки ликвидировали четыре очага возгораний
Четыре очага возгораний общей площадью 2,42 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:37
2022-09-01T10:37
происшествия
природные пожары в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Четыре очага возгораний общей площадью 2,42 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."За 31 августа 2022 г. произошло четыре возгорания на общей площади 2,42 гектар. Все они ликвидированы в день обнаружения", - говорится в сообщении.Очаги возгорания зафиксированы в Орехово-Зуевском (один пожар на площади 1,8 гектар), Виноградовском (два пожара на общей площади 0,61 гектар) и Луховицком (один пожар на площади 0,01 гектар) лесничествах.
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происшествия, природные пожары в россии, московская область (подмосковье)
Происшествия, Природные пожары в России, Московская область (Подмосковье)
10:37 01.09.2022
 
В подмосковных лесах за сутки ликвидировали четыре очага возгораний

Четыре возгорания в подмосковных лесах на площади 2,42 гектара ликвидировали за сутки

© РИА Новости / Михаил Миронов / Перейти в фотобанкТушение лесного пожара в Московской области
Тушение лесного пожара в Московской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Михаил Миронов
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Тушение лесного пожара в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Четыре очага возгораний общей площадью 2,42 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.
"За 31 августа 2022 г. произошло четыре возгорания на общей площади 2,42 гектар. Все они ликвидированы в день обнаружения", - говорится в сообщении.
Очаги возгорания зафиксированы в Орехово-Зуевском (один пожар на площади 1,8 гектар), Виноградовском (два пожара на общей площади 0,61 гектар) и Луховицком (один пожар на площади 0,01 гектар) лесничествах.
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ПроисшествияПриродные пожары в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
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