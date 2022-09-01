https://ria.ru/20220901/pozhary-1813646705.html

В подмосковных лесах за сутки ликвидировали четыре очага возгораний

В подмосковных лесах за сутки ликвидировали четыре очага возгораний - РИА Новости, 01.09.2022

В подмосковных лесах за сутки ликвидировали четыре очага возгораний

Четыре очага возгораний общей площадью 2,42 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:37

2022-09-01T10:37

2022-09-01T10:37

происшествия

природные пожары в россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Четыре очага возгораний общей площадью 2,42 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."За 31 августа 2022 г. произошло четыре возгорания на общей площади 2,42 гектар. Все они ликвидированы в день обнаружения", - говорится в сообщении.Очаги возгорания зафиксированы в Орехово-Зуевском (один пожар на площади 1,8 гектар), Виноградовском (два пожара на общей площади 0,61 гектар) и Луховицком (один пожар на площади 0,01 гектар) лесничествах.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html

московская область (подмосковье)

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, природные пожары в россии, московская область (подмосковье)