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В подмосковных лесах за сутки ликвидировали четыре очага возгораний
В подмосковных лесах за сутки ликвидировали четыре очага возгораний - РИА Новости, 01.09.2022
В подмосковных лесах за сутки ликвидировали четыре очага возгораний
Четыре очага возгораний общей площадью 2,42 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:37
2022-09-01T10:37
2022-09-01T10:37
происшествия
природные пожары в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Четыре очага возгораний общей площадью 2,42 гектара ликвидировано в лесах Московской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."За 31 августа 2022 г. произошло четыре возгорания на общей площади 2,42 гектар. Все они ликвидированы в день обнаружения", - говорится в сообщении.Очаги возгорания зафиксированы в Орехово-Зуевском (один пожар на площади 1,8 гектар), Виноградовском (два пожара на общей площади 0,61 гектар) и Луховицком (один пожар на площади 0,01 гектар) лесничествах.
https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, природные пожары в россии, московская область (подмосковье)
Происшествия, Природные пожары в России, Московская область (Подмосковье)
В подмосковных лесах за сутки ликвидировали четыре очага возгораний
Четыре возгорания в подмосковных лесах на площади 2,42 гектара ликвидировали за сутки