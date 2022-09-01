https://ria.ru/20220901/pozhary-1813602298.html

Высший уровень пожароопасности грозит части регионов ЦФО, ЮФО и Приволжья

Высший уровень пожароопасности грозит части регионов ЦФО, ЮФО и Приволжья - РИА Новости, 01.09.2022

Высший уровень пожароопасности грозит части регионов ЦФО, ЮФО и Приволжья

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в большинстве регионов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов, в Туве, Бурятии,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T02:58

2022-09-01T02:58

2022-09-01T02:58

происшествия

архангельская область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в большинстве регионов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов, в Туве, Бурятии, Забайкалье и Зауралье, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые института отмечают, что, кроме того, сохраняется опасность возникновения крупных природных пожаров на территории Коми, Мурманской, Вологодской, Новгородской и Архангельской областей.

https://ria.ru/20220831/pozhary-1813486038.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельская область, природные пожары в россии