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Высший уровень пожароопасности грозит части регионов ЦФО, ЮФО и Приволжья - РИА Новости, 01.09.2022
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Высший уровень пожароопасности грозит части регионов ЦФО, ЮФО и Приволжья
Высший уровень пожароопасности грозит части регионов ЦФО, ЮФО и Приволжья - РИА Новости, 01.09.2022
Высший уровень пожароопасности грозит части регионов ЦФО, ЮФО и Приволжья
Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в большинстве регионов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов, в Туве, Бурятии,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T02:58
2022-09-01T02:58
происшествия
архангельская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в большинстве регионов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов, в Туве, Бурятии, Забайкалье и Зауралье, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые института отмечают, что, кроме того, сохраняется опасность возникновения крупных природных пожаров на территории Коми, Мурманской, Вологодской, Новгородской и Архангельской областей.
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происшествия, архангельская область, природные пожары в россии
Происшествия, Архангельская область, Природные пожары в России
02:58 01.09.2022
 
Высший уровень пожароопасности грозит части регионов ЦФО, ЮФО и Приволжья

МЧС: высший уровень пожарной опасности грозит большинству регионов ЦФО, ЮФО и Приволжья

© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле.. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в большинстве регионов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов, в Туве, Бурятии, Забайкалье и Зауралье, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности прогнозируются на территории Курганской области, Забайкальского края, республик Тыва и Бурятия. На европейской территории страны - в большинстве субъектов Приволжского, Южного и Центрального федеральных округов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что, кроме того, сохраняется опасность возникновения крупных природных пожаров на территории Коми, Мурманской, Вологодской, Новгородской и Архангельской областей.
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ПроисшествияАрхангельская областьПриродные пожары в России
 
 
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