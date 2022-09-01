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Высший уровень пожароопасности грозит части регионов ЦФО, ЮФО и Приволжья
Высший уровень пожароопасности грозит части регионов ЦФО, ЮФО и Приволжья - РИА Новости, 01.09.2022
Высший уровень пожароопасности грозит части регионов ЦФО, ЮФО и Приволжья
Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в большинстве регионов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов, в Туве, Бурятии,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T02:58
2022-09-01T02:58
2022-09-01T02:58
происшествия
архангельская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в большинстве регионов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов, в Туве, Бурятии, Забайкалье и Зауралье, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые института отмечают, что, кроме того, сохраняется опасность возникновения крупных природных пожаров на территории Коми, Мурманской, Вологодской, Новгородской и Архангельской областей.
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архангельская область
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происшествия, архангельская область, природные пожары в россии
Происшествия, Архангельская область, Природные пожары в России
Высший уровень пожароопасности грозит части регионов ЦФО, ЮФО и Приволжья
МЧС: высший уровень пожарной опасности грозит большинству регионов ЦФО, ЮФО и Приволжья