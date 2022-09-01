https://ria.ru/20220901/pozharnye-1813643902.html
Красноярские спасатели направились в Рязанскую область
Красноярские спасатели направились в Рязанскую область - РИА Новости, 01.09.2022
Красноярские спасатели направились в Рязанскую область
Специалисты из Красноярского края направились в Рязанскую область для борьбы с лесными пожарами, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:27
2022-09-01T10:27
2022-09-01T10:37
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
рязанская область
россия
природные пожары в россии
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КРАСНОЯРСК, 1 сен - РИА Новости. Специалисты из Красноярского края направились в Рязанскую область для борьбы с лесными пожарами, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края."В эти минуты самолет Ил-76 МЧС России вылетает в Рязанскую область. На борту – 50 профессиональных лесных пожарных из Красноярского края. Они будут помогать коллегам бороться с огнем в условиях объявленного режима ЧС", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что с просьбой о помощи к красноярскому губернатору Александру Уссу обратился глава Рязанской области Павел Малков.Ранее сообщалось, что красноярские пожарные направлены в республику Коми и Ханты мансийский автономный округ для борьбы с огнем.
https://ria.ru/20220831/pozhary-1813403571.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, рязанская область, россия, природные пожары в россии
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красноярский край, Рязанская область, Россия, Природные пожары в России
10:27 01.09.2022 (обновлено: 10:37 01.09.2022)
Красноярские спасатели направились в Рязанскую область
Спасатели из Красноярского края направились в Рязанскую область для борьбы с пожарами