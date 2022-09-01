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В Нижегородской области ликвидировали лесной пожар

В Нижегородской области ликвидировали лесной пожар - РИА Новости, 01.09.2022

В Нижегородской области ликвидировали лесной пожар

Лесной пожар в Нижегородской области ликвидирован, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:11

2022-09-01T17:11

2022-09-01T17:21

нижегородская область

происшествия

природные пожары в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Лесной пожар в Нижегородской области ликвидирован, заявил глава региона Глеб Никитин."Лесной пожар в Воротынском районе ликвидирован. Огромное спасибо всем, кто принял участие в борьбе с этой стихией", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Он отметил, что ситуация позволяет отменить режим ЧС. "Но в ряде районов сохраняются 4-й и 5-й классы пожарной опасности, поэтому будет действовать режим повышенной готовности. Однако планируем разрешить охоту", - добавил губернатор.Лесной пожар возник на территории горельников - лесной территории с древостоем, погибшим от пожара 2010 года, в Воротынском районе 14 августа на площади 110 гектаров. Днем 16 августа площадь пожара увеличилась до 2,8 тысячи гектаров, к 23 августа - до 6,1 тысячи гектаров. Пожар был локализован, площадь активного горения составила 360 гектаров. По данным "Авиалесоохраны", общая площадь, пройденная огнем в Нижегородской области, составила 6500 гектаров.

нижегородская область

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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-09-01T17:11 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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нижегородская область, происшествия, природные пожары в россии