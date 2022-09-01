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В Оренбурге ввели режим повышенной готовности из-за природного пожара

В Оренбурге ввели режим повышенной готовности из-за природного пожара - РИА Новости, 01.09.2022

В Оренбурге ввели режим повышенной готовности из-за природного пожара

Режим повышенной готовности ввели в Оренбурге из-за природного пожара в экопарке "Качкарский Мар", сообщили в пресс-службе городской мэрии. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:18

2022-09-01T15:18

2022-09-01T15:18

оренбург

природные пожары в россии

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УФА, 1 сен - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Оренбурге из-за природного пожара в экопарке "Качкарский Мар", сообщили в пресс-службе городской мэрии.Природный пожар в экопарке начался 31 августа. Вечером спасатели сообщили о локализации пожара на площади 100 гектаров. В четверг пожарные продолжают тушение."Для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой дальнейшего развития лесного пожара в экопарке "Качкарский Мар" и его распространения на жилые дома поселка Ростоши, в Оренбурге введен режим повышенной готовности", - сообщает мэрия.Режим повышенной готовности распространяется на органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информирует администрация Оренбурга."Руководителям Северного и Южного округов, структурных подразделений администрации города поручено расширить минерализованные полосы между городским лесничеством и жилым сектором поселка Ростоши, организовать дополнительные просеки на землях экопарка, убрать поврежденные в результате пожара деревья, выделить дополнительные поливомоечные автомобили для бесперебойной заправки пожарных машин", - пояснили в пресс-службе.Кроме того, необходимо обеспечить готовность автобусов для эвакуации населения и функционирование пункта временного размещения на базе школы №11, добавили в мэрии.

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оренбург

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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ 2022-09-01T15:18 true PT0M39S

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оренбург, природные пожары в россии