https://ria.ru/20220901/pozhar-1813713206.html

В новой Москве на Калужском шоссе загорелся автобус

В новой Москве на Калужском шоссе загорелся автобус - РИА Новости, 01.09.2022

В новой Москве на Калужском шоссе загорелся автобус

Рейсовый автобус загорелся после столкновения с грузовиком на 45-м километре Калужского шоссе в новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:47

2022-09-01T13:47

2022-09-01T14:35

происшествия

москва

калужское шоссе

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся после столкновения с грузовиком на 45-м километре Калужского шоссе в новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Как уточнили в столичном департаменте транспорта, в результате аварии пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь."По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в шедший по выделенной полосе автобус, после чего автобус загорелся. После столкновения водитель автобуса незамедлительно принял меры к эвакуации пассажиров и тушению возгорания", — заявили в дептрансе.Сейчас спасатели уже потушили загоревшийся автобус. На месте продолжают работать оперативные службы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220522/avtobus-1790029544.html

москва

калужское шоссе

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, калужское шоссе, гибдд мвд рф