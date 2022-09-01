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В новой Москве на Калужском шоссе загорелся автобус - РИА Новости, 01.09.2022
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В новой Москве на Калужском шоссе загорелся автобус
В новой Москве на Калужском шоссе загорелся автобус - РИА Новости, 01.09.2022
В новой Москве на Калужском шоссе загорелся автобус
Рейсовый автобус загорелся после столкновения с грузовиком на 45-м километре Калужского шоссе в новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:47
2022-09-01T14:35
происшествия
москва
калужское шоссе
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся после столкновения с грузовиком на 45-м километре Калужского шоссе в новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Как уточнили в столичном департаменте транспорта, в результате аварии пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь."По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в шедший по выделенной полосе автобус, после чего автобус загорелся. После столкновения водитель автобуса незамедлительно принял меры к эвакуации пассажиров и тушению возгорания", — заявили в дептрансе.Сейчас спасатели уже потушили загоревшийся автобус. На месте продолжают работать оперативные службы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва, калужское шоссе, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Калужское шоссе, ГИБДД МВД РФ
13:47 01.09.2022 (обновлено: 14:35 01.09.2022)
 
В новой Москве на Калужском шоссе загорелся автобус

В новой Москве на Калужском шоссе автобус загорелся после столкновения с грузовиком

© Кадр видео очевидцаМесто возгорания автобуса в Новой Москве
Место возгорания автобуса в Новой Москве
© Кадр видео очевидца
Место возгорания автобуса в Новой Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся после столкновения с грузовиком на 45-м километре Калужского шоссе в новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Как уточнили в столичном департаменте транспорта, в результате аварии пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.
"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в шедший по выделенной полосе автобус, после чего автобус загорелся. После столкновения водитель автобуса незамедлительно принял меры к эвакуации пассажиров и тушению возгорания", — заявили в дептрансе.
Сейчас спасатели уже потушили загоревшийся автобус. На месте продолжают работать оперативные службы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМоскваКалужское шоссеГИБДД МВД РФ
 
 
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