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В новой Москве на Калужском шоссе загорелся автобус
В новой Москве на Калужском шоссе загорелся автобус - РИА Новости, 01.09.2022
В новой Москве на Калужском шоссе загорелся автобус
Рейсовый автобус загорелся после столкновения с грузовиком на 45-м километре Калужского шоссе в новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:47
2022-09-01T13:47
2022-09-01T14:35
происшествия
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калужское шоссе
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся после столкновения с грузовиком на 45-м километре Калужского шоссе в новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Как уточнили в столичном департаменте транспорта, в результате аварии пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь."По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в шедший по выделенной полосе автобус, после чего автобус загорелся. После столкновения водитель автобуса незамедлительно принял меры к эвакуации пассажиров и тушению возгорания", — заявили в дептрансе.Сейчас спасатели уже потушили загоревшийся автобус. На месте продолжают работать оперативные службы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, калужское шоссе, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Калужское шоссе, ГИБДД МВД РФ
13:47 01.09.2022 (обновлено: 14:35 01.09.2022)
В новой Москве на Калужском шоссе загорелся автобус
В новой Москве на Калужском шоссе автобус загорелся после столкновения с грузовиком
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся после столкновения с грузовиком на 45-м километре Калужского шоссе в новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Как уточнили
в столичном департаменте транспорта, в результате аварии пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.
"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в шедший по выделенной полосе автобус, после чего автобус загорелся. После столкновения водитель автобуса незамедлительно принял меры к эвакуации пассажиров и тушению возгорания", — заявили в дептрансе.
Сейчас спасатели уже потушили загоревшийся автобус. На месте продолжают работать оперативные службы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.