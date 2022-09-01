https://ria.ru/20220901/potok-1813704383.html

В Кремле назвали ситуацию вокруг "Северного потока" кризисной

В Кремле назвали ситуацию вокруг "Северного потока" кризисной - РИА Новости, 01.09.2022

В Кремле назвали ситуацию вокруг "Северного потока" кризисной

Кризисная ситуация вокруг трубопровода "Северный поток" сложилась из-за проблем с обслуживанием оборудования со стороны компании Siemens после введения санкций... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:13

2022-09-01T13:13

2022-09-01T14:55

северный поток

экономика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

газпром

siemens

россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Кризисная ситуация вокруг трубопровода "Северный поток" сложилась из-за проблем с обслуживанием оборудования со стороны компании Siemens после введения санкций против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Там есть юридическая проблема — с тем, что этот контракт, он с британской дочкой "Сименса", которая работает по британскому праву, и есть также <...> внушительный пакет санкций, который британские власти ввели, и вот все это создает клубок проблем для работы компании "Газпром", это не тот клубок проблем, который создал сам "Газпром", — пояснил представитель Кремля.По словам Пескова, российская компания готова продолжить выполнять свои обязательства, но европейская сторона сама препятствует этому."Это действительно кризисная ситуация, и здесь хочется призвать к здравому смыслу вот этих контрагентов "Газпрома", но пока можем только констатировать большой дефицит здравого смысла с их стороны", — подчеркнул он.Вопрос о том, существует ли угроза полного прекращения поставок газа по "Северному потоку", чиновник переадресовал владельцу оборудования "Газпрому" и компании Siemens, которая занимается его производством.Кроме того, как отметил Песков, есть долгосрочные контракты, "насколько мы понимаем, по сервисному обслуживанию"."Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Москва подчеркивала, что снижение поставок связано исключительно с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.Ранее в среду "Газпром" приостановил поставки газа по трубопроводу из-за плановых работ на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции (КС) "Портовая". Как сообщали в компании, они продлятся до 04:00 мск 3 сентября.

https://ria.ru/20220831/simens-1813525389.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

северный поток, экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), газпром, siemens, россия