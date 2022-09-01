https://ria.ru/20220901/pogoda-1813620978.html

Москвичам пообещали прохладный сентябрь без классического бабьего лета

Москвичам пообещали прохладный сентябрь без классического бабьего лета - РИА Новости, 01.09.2022

Москвичам пообещали прохладный сентябрь без классического бабьего лета

Сентябрь в Москве ожидается прохладным и без классического бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:37

2022-09-01T08:37

2022-09-01T08:37

общество

москва

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795990465_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_af885fdb7ce0b7373d83d1fc1df4fad8.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сентябрь в Москве ожидается прохладным и без классического бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Осень, опережая климатический календарь на 20 суток, мощно вступила в свои права в первый же день сезона. Отметившись полярным вторжением, погода будет сохранять прохладный почерк в течение всего сентября. Среднемесячная температура воздуха вряд ли сумеет соответствовать многолетней норме и окажется на 1 градус ниже положенного. Осадков выпадет лишь немного меньше, на 10-20%, положенного. При таком сценарии рассчитывать на классическое бабье лето не приходится, а те непродолжительные периоды солнечной и сухой погоды вряд ли будут соответствовать полноценному статусу "лета летящей паутины", - сказал Тишковец.Он отметил, что климатический маятник качнется в противоположную сторону, и сентябрь уже не сумеет согреть комфортным теплом жителей Центральной России."Октябрь прогнозируется на 1-2 градуса теплее нормы, а по осадкам может даже чуть перевыполнить план. В ноябре положительное отклонение увеличится от среднего и составит 2-3 градуса с нормальным распределением осадков. Это одни из самых пасмурных периодов в году", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220901/zima-1813616946.html

https://ria.ru/20220831/avgust-1813442590.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос"