https://ria.ru/20220901/pogoda-1813620978.html
Москвичам пообещали прохладный сентябрь без классического бабьего лета
Москвичам пообещали прохладный сентябрь без классического бабьего лета - РИА Новости, 01.09.2022
Москвичам пообещали прохладный сентябрь без классического бабьего лета
Сентябрь в Москве ожидается прохладным и без классического бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:37
2022-09-01T08:37
2022-09-01T08:37
общество
москва
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сентябрь в Москве ожидается прохладным и без классического бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Осень, опережая климатический календарь на 20 суток, мощно вступила в свои права в первый же день сезона. Отметившись полярным вторжением, погода будет сохранять прохладный почерк в течение всего сентября. Среднемесячная температура воздуха вряд ли сумеет соответствовать многолетней норме и окажется на 1 градус ниже положенного. Осадков выпадет лишь немного меньше, на 10-20%, положенного. При таком сценарии рассчитывать на классическое бабье лето не приходится, а те непродолжительные периоды солнечной и сухой погоды вряд ли будут соответствовать полноценному статусу "лета летящей паутины", - сказал Тишковец.Он отметил, что климатический маятник качнется в противоположную сторону, и сентябрь уже не сумеет согреть комфортным теплом жителей Центральной России."Октябрь прогнозируется на 1-2 градуса теплее нормы, а по осадкам может даже чуть перевыполнить план. В ноябре положительное отклонение увеличится от среднего и составит 2-3 градуса с нормальным распределением осадков. Это одни из самых пасмурных периодов в году", - добавил собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам пообещали прохладный сентябрь без классического бабьего лета
Синоптик Тишковец: сентябрь в Москве ожидается прохладным и без классического бабьего лета
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сентябрь в Москве ожидается прохладным и без классического бабьего лета, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Осень, опережая климатический календарь на 20 суток, мощно вступила в свои права в первый же день сезона. Отметившись полярным вторжением, погода будет сохранять прохладный почерк в течение всего сентября. Среднемесячная температура воздуха вряд ли сумеет соответствовать многолетней норме и окажется на 1 градус ниже положенного. Осадков выпадет лишь немного меньше, на 10-20%, положенного. При таком сценарии рассчитывать на классическое бабье лето не приходится, а те непродолжительные периоды солнечной и сухой погоды вряд ли будут соответствовать полноценному статусу "лета летящей паутины", - сказал Тишковец.
Он отметил, что климатический маятник качнется в противоположную сторону, и сентябрь уже не сумеет согреть комфортным теплом жителей Центральной России.
"Октябрь прогнозируется на 1-2 градуса теплее нормы, а по осадкам может даже чуть перевыполнить план. В ноябре положительное отклонение увеличится от среднего и составит 2-3 градуса с нормальным распределением осадков. Это одни из самых пасмурных периодов в году", - добавил собеседник агентства.