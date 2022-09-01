Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: учителя школ Подмосковья готовят детей в лучшие вузы страны - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220901/podmoskove-1813786119.html
Воробьев: учителя школ Подмосковья готовят детей в лучшие вузы страны
Воробьев: учителя школ Подмосковья готовят детей в лучшие вузы страны - РИА Новости, 01.09.2022
Воробьев: учителя школ Подмосковья готовят детей в лучшие вузы страны
Привлечение талантливых учителей в подмосковные школы позволяет их ученикам поступать в самые лучшие вузы, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в День... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:51
2022-09-01T16:51
новости подмосковья
долгопрудный
общество
андрей воробьев
учителя
вузы
школы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813785246_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_63c8973bd0146633df8aeb59553135d0.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Привлечение талантливых учителей в подмосковные школы позволяет их ученикам поступать в самые лучшие вузы, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в День знаний."Мы дорожим теми, кто работает сейчас, но, учитывая, что школы постоянно прибавляются, мы ищем жемчужинок, ищем самых талантливых учителей, которые дают очень хорошие результаты детям. А дети в этой связи имеют возможность поступать в лучшие вузы", - рассказал Воробьев в ходе общения с прессой в стенах нового корпуса физтех-лицея имени П.Л Капицы в Долгопрудном.По словам главы региона, такой подход позволяет школьникам реализовывать себя и свои самые смелые амбиции.Физтех-лицей имени П.Л Капицы, куда губернатор приехал поздравить учителей, школьников и их родителей, является флагманской школой. "Флагманские школы – это залог успеха, потому что коллектив открыт для сотрудничества, для обмена опытом, это всё имеет принципиально важное значение", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220830/podmoskove-1813150437.html
долгопрудный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813785246_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_14cf586a66934abaa20f218e70d84ec1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
долгопрудный, общество, андрей воробьев, учителя, вузы, школы
Новости Подмосковья, Долгопрудный, Общество, Андрей Воробьев, учителя, Вузы, Школы
16:51 01.09.2022
 

Воробьев: учителя школ Подмосковья готовят детей в лучшие вузы страны

© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиВоробьев: талантливые учителя школ Подмосковья готовят детей в лучшие вузы страны
Воробьев: талантливые учителя школ Подмосковья готовят детей в лучшие вузы страны - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Воробьев: талантливые учителя школ Подмосковья готовят детей в лучшие вузы страны
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Привлечение талантливых учителей в подмосковные школы позволяет их ученикам поступать в самые лучшие вузы, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в День знаний.
"Мы дорожим теми, кто работает сейчас, но, учитывая, что школы постоянно прибавляются, мы ищем жемчужинок, ищем самых талантливых учителей, которые дают очень хорошие результаты детям. А дети в этой связи имеют возможность поступать в лучшие вузы", - рассказал Воробьев в ходе общения с прессой в стенах нового корпуса физтех-лицея имени П.Л Капицы в Долгопрудном.
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 14:28Новости Подмосковья
Власти Подмосковья проверили готовность школьных автобусов
По словам главы региона, такой подход позволяет школьникам реализовывать себя и свои самые смелые амбиции.
Физтех-лицей имени П.Л Капицы, куда губернатор приехал поздравить учителей, школьников и их родителей, является флагманской школой. "Флагманские школы – это залог успеха, потому что коллектив открыт для сотрудничества, для обмена опытом, это всё имеет принципиально важное значение", - добавил губернатор.
 
Новости ПодмосковьяДолгопрудныйОбществоАндрей ВоробьевучителяВузыШколы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала