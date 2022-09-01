Воробьев: учителя школ Подмосковья готовят детей в лучшие вузы страны
© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиВоробьев: талантливые учителя школ Подмосковья готовят детей в лучшие вузы страны
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Воробьев: талантливые учителя школ Подмосковья готовят детей в лучшие вузы страны
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Привлечение талантливых учителей в подмосковные школы позволяет их ученикам поступать в самые лучшие вузы, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в День знаний.
"Мы дорожим теми, кто работает сейчас, но, учитывая, что школы постоянно прибавляются, мы ищем жемчужинок, ищем самых талантливых учителей, которые дают очень хорошие результаты детям. А дети в этой связи имеют возможность поступать в лучшие вузы", - рассказал Воробьев в ходе общения с прессой в стенах нового корпуса физтех-лицея имени П.Л Капицы в Долгопрудном.
По словам главы региона, такой подход позволяет школьникам реализовывать себя и свои самые смелые амбиции.
Физтех-лицей имени П.Л Капицы, куда губернатор приехал поздравить учителей, школьников и их родителей, является флагманской школой. "Флагманские школы – это залог успеха, потому что коллектив открыт для сотрудничества, для обмена опытом, это всё имеет принципиально важное значение", - добавил губернатор.