https://ria.ru/20220901/podmoskove-1813786119.html

Воробьев: учителя школ Подмосковья готовят детей в лучшие вузы страны

Воробьев: учителя школ Подмосковья готовят детей в лучшие вузы страны - РИА Новости, 01.09.2022

Воробьев: учителя школ Подмосковья готовят детей в лучшие вузы страны

Привлечение талантливых учителей в подмосковные школы позволяет их ученикам поступать в самые лучшие вузы, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в День... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:51

2022-09-01T16:51

2022-09-01T16:51

новости подмосковья

долгопрудный

общество

андрей воробьев

учителя

вузы

школы

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Привлечение талантливых учителей в подмосковные школы позволяет их ученикам поступать в самые лучшие вузы, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в День знаний."Мы дорожим теми, кто работает сейчас, но, учитывая, что школы постоянно прибавляются, мы ищем жемчужинок, ищем самых талантливых учителей, которые дают очень хорошие результаты детям. А дети в этой связи имеют возможность поступать в лучшие вузы", - рассказал Воробьев в ходе общения с прессой в стенах нового корпуса физтех-лицея имени П.Л Капицы в Долгопрудном.По словам главы региона, такой подход позволяет школьникам реализовывать себя и свои самые смелые амбиции.Физтех-лицей имени П.Л Капицы, куда губернатор приехал поздравить учителей, школьников и их родителей, является флагманской школой. "Флагманские школы – это залог успеха, потому что коллектив открыт для сотрудничества, для обмена опытом, это всё имеет принципиально важное значение", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220830/podmoskove-1813150437.html

долгопрудный

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Артем Смирнов

долгопрудный, общество, андрей воробьев, учителя, вузы, школы