https://ria.ru/20220901/platnyedorogi-1813648571.html

Российские туристы стали чаще ездить по платным дорогам

Российские туристы стали чаще ездить по платным дорогам - РИА Новости, 01.09.2022

Российские туристы стали чаще ездить по платным дорогам

Спрос на услуги скоростных платных автодорог этим летом вырос в 1,5 раза на фоне развития внутреннего туризма, говорится в исследовании банка "Русский... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:33

2022-09-01T17:33

2022-09-01T17:33

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спрос на услуги скоростных платных автодорог этим летом вырос в 1,5 раза на фоне развития внутреннего туризма, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Количество платежей за проезд по таким дорогам летом текущего года выросло на 62 процента относительно весны. А общая сумма трат увеличилась на 40 процентов", — подсчитали авторы исследования.Интерес к внутреннему туризму, благодаря которому все больше россиян открывают для себя новые места на карте страны, неуклонно растет, отмечают аналитики. Все чаще отпуска и каникулы путешественники проводят в автотрипах по России и, как результат, растет популярность скоростных платных трасс.Согласно статистике, мужчины – более частые гости на кассах платных дорог. На них летом 2022 года пришлось 69 процентов всех платежей по картам банка. Средний чек у них тоже выше, чем у женщин — 453 рубля против 406 рублей соответственно.

https://ria.ru/20220901/tury-1813433714.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, туристы, новости - туризм, туризм, исследование