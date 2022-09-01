https://ria.ru/20220901/platnyedorogi-1813648571.html
Российские туристы стали чаще ездить по платным дорогам
Российские туристы стали чаще ездить по платным дорогам - РИА Новости, 01.09.2022
Российские туристы стали чаще ездить по платным дорогам
Спрос на услуги скоростных платных автодорог этим летом вырос в 1,5 раза на фоне развития внутреннего туризма, говорится в исследовании банка "Русский... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:33
2022-09-01T17:33
2022-09-01T17:33
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спрос на услуги скоростных платных автодорог этим летом вырос в 1,5 раза на фоне развития внутреннего туризма, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Количество платежей за проезд по таким дорогам летом текущего года выросло на 62 процента относительно весны. А общая сумма трат увеличилась на 40 процентов", — подсчитали авторы исследования.Интерес к внутреннему туризму, благодаря которому все больше россиян открывают для себя новые места на карте страны, неуклонно растет, отмечают аналитики. Все чаще отпуска и каникулы путешественники проводят в автотрипах по России и, как результат, растет популярность скоростных платных трасс.Согласно статистике, мужчины – более частые гости на кассах платных дорог. На них летом 2022 года пришлось 69 процентов всех платежей по картам банка. Средний чек у них тоже выше, чем у женщин — 453 рубля против 406 рублей соответственно.
https://ria.ru/20220901/tury-1813433714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туристы, новости - туризм, туризм, исследование
Туризм, Россия, туристы, Новости - Туризм, Туризм, Исследование
Российские туристы стали чаще ездить по платным дорогам
Россияне стали в 1,5 раза чаще ездить по платным дорогам
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спрос на услуги скоростных платных автодорог этим летом вырос в 1,5 раза на фоне развития внутреннего туризма, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Количество платежей за проезд по таким дорогам летом текущего года выросло на 62 процента относительно весны. А общая сумма трат увеличилась на 40 процентов", — подсчитали авторы исследования.
Интерес к внутреннему туризму, благодаря которому все больше россиян открывают для себя новые места на карте страны, неуклонно растет, отмечают аналитики. Все чаще отпуска и каникулы путешественники проводят в автотрипах по России и, как результат, растет популярность скоростных платных трасс.
Согласно статистике, мужчины – более частые гости на кассах платных дорог. На них летом 2022 года пришлось 69 процентов всех платежей по картам банка. Средний чек у них тоже выше, чем у женщин — 453 рубля против 406 рублей соответственно.